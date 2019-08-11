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Posted 11 августа 2019, 03:40

Published 11 августа 2019, 03:40

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

В Приморье объявлено штормовое предупреждение

11 августа 2019, 03:40
По данным прогноза «Примгидромет» в западных, центральных и северных районах края с 11 по 12 августа пройдут обильные дожди и до 50 миллиметров за 12 часов, а также усилится ветер. В связи с чем, в Приморье объявлено штормовое предупреждение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Тайфун «Лекима», находящийся у побережья Китая, косвенно повлиял на смещение атмосферного фронта в Приморье. По сообщениям краевых синоптиков, ночью с 11 по 12 августа, в регионе пройдут сильные дожди с количеством осадков от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. При этом местами ожидается ливень от 50 миллиметров за 12 часов.

Во Владивостоке и юго-восточной части региона, дожди будут носить умеренный характер с количеством осадков до 35 миллиметров. Скорость ветра будет составлять от 13 до 18 метров в секунду.

Эту информацию подтверждают и управлении МЧС по Приморью. Специалисты назвали наиболее опасные паводковые районы. Уровень воды поднимется в бассейне озера Ханка и реки Уссури до 1,4 метров. В отдельных участках отмечается выход воды на побережье региона.

Под угрозой наводнения находятся участки сельских дорог и сельхозугодия, расположенные в низменной части побережья. При этом наиболее опасная ситуация сложится в муниципальных районах на севере и западе Приморья.

Также в ведомстве не исключают и других последствий стихии, как например увеличения количества ДТП на дорогах края, где пройдут сильные ливневые дожди.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что бывший тайфун «Лекима» сейчас находится на побережье Китая и сейчас смещается в сторону Приморья. Сейчас тайфун потерял часть своих сил и до российского региона дойдёт в виде обиьных дождей и сильного ветра.

#Аюр Бадмадашиев#Новости#Общество
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