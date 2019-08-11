В Приморье объявлено штормовое предупреждение

Тайфун «Лекима», находящийся у побережья Китая, косвенно повлиял на смещение атмосферного фронта в Приморье. По сообщениям краевых синоптиков, ночью с 11 по 12 августа, в регионе пройдут сильные дожди с количеством осадков от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. При этом местами ожидается ливень от 50 миллиметров за 12 часов.