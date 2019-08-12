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Posted 12 августа 2019, 06:54

Published 12 августа 2019, 06:54

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Приморцы уже начали подсчитывать ущерб от паводка

12 августа 2019, 06:54
Сюжет
Паводок
В Пожарском районе Приморья начала свою работу комиссия по оценке ущерба из-за паводка, вызванного сильными дождями. Там подтопило не только дороги, но и сотни участков и несколько жилых домов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что сёла Губерово и Новостройка в Пожарском районе Приморья больше всех пострадали от прошедших обильных дождей. На сегодняшний день там в числе подтопленных оказались 279 участков и 10 частных домов. Идёт оценка ущерба.

Помимо домов и участков, в этом районе Приморья подтоплена дорога на Нагорненское сельское поселение. Проехать по ней могут только грузовые и высокопроходимые транспортные средства. Кроме того в одном из жилых домов в Новостройке нет света. Подача электроэнергии будет восстановлена, по словам специалистов, в ближайшее время.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в числе пострадавших от прошедшего сильного ливня в Приморье оказался и Дальнереченский район Приморья. Там из берегов вышла река Ореховка. Из-за этого дороги и сельхозугодия в этом районе могут быть подтоплены.

Дождливая погода будет сопровождать приморцев во вторник, 13 августа. Однако в регионе станет чуть теплей, чем в первый рабочий день на текущей неделе.

#Новости#Общество#Владивосток#Паводок
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