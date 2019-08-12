Приморцы уже начали подсчитывать ущерб от паводка

Помимо домов и участков, в этом районе Приморья подтоплена дорога на Нагорненское сельское поселение. Проехать по ней могут только грузовые и высокопроходимые транспортные средства. Кроме того в одном из жилых домов в Новостройке нет света. Подача электроэнергии будет восстановлена, по словам специалистов, в ближайшее время.