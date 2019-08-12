Самый высокий уровень опасности погоды сохраняется в Приморье

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Синоптики Гидрометцентра РФ в очередной раз присвоили Приморью оранжевый уровень опасности погоды в период с 12 по 14 августа. В этот период на территории края возможны сильные дожди, которые могут нанести серьёзный ущерб. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Судя по данным, предоставленным на официальном сайте Гидрометцентра РФ, Приморский край находится в «оранжевой» зоне. Это второй по счёту уровень опасности погоды. Синоптики объясняют, что в случае, если регион попадает в «оранжевый» уровень, то осадки могут стать причиной стихийных бедствий, нанесения ущерба. По информации федеральных синоптиков, сильные дожди в регионе будут идти вплоть до 14 августа. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе уже начали подсчитывать ущерб от паводка, вызванного обильными дождями в Пожарском районе Приморья. В числе подтопленных оказались 279 участков и 10 частных домов. Погодные условия могут ухудшиться 16 и 17 августа. Однако пока синоптики официально эту версию не подтверждают.