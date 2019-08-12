Самый высокий уровень опасности погоды сохраняется в Приморье

Posted 12 августа 2019, 07:52
Published 12 августа 2019, 07:52
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Судя по данным, предоставленным на официальном сайте Гидрометцентра РФ, Приморский край находится в «оранжевой» зоне. Это второй по счёту уровень опасности погоды. Синоптики объясняют, что в случае, если регион попадает в «оранжевый» уровень, то осадки могут стать причиной стихийных бедствий, нанесения ущерба.
По информации федеральных синоптиков, сильные дожди в регионе будут идти вплоть до 14 августа.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в регионе уже начали подсчитывать ущерб от паводка, вызванного обильными дождями в Пожарском районе Приморья. В числе подтопленных оказались 279 участков и 10 частных домов.
Погодные условия могут ухудшиться 16 и 17 августа. Однако пока синоптики официально эту версию не подтверждают.