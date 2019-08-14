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Posted 14 августа 2019, 06:38

Published 14 августа 2019, 06:38

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Будущее острова Русский обсудят на ВЭФ-2019

Будущее острова Русский обсудят на ВЭФ-2019

14 августа 2019, 06:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Восточный экономический форум
Глава Приморья озвучил план «быстрых побед». В следующем году на Русском появятся велосипедные и беговые дорожки, улучшенные условия для отдыха для людей, а также доступ к фортам Владивостокской крепости. При этом жители края могут оставить свои предложения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам Олега Кожемяко, остров Русский ожидает план «быстрых побед». В частности, должна начаться вторая очередь строительства ДВФУ. А в следующем году на острове должны будут появиться такие нововведения, как велосипедные и беговые дорожки, улучшенные условия для отдыха людей, а также доступ к фортам Владивостокской крепости для всех граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Все эти предложения глава региона озвучил на встрече губернаторов регионов Дальнего Востока с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Также губернатор Приморья подчеркнул, что озвученный план действия администрации края не окончательный. В доработке проекта могут принять участие все жители края, которые хотят внести свои предложения. Особенно интересны будут предложения людей, по поводу строительства моста на Елену и сквозной дороги.

Все эти и другие проекты развития острова Русский будут представлены на Восточном экономическом форуме с 4 по 6 сентября.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Юрий Трутнев на совещании с руководителями дальневосточных регионов пояснил, что только два субъекта округа исполнили поручение президента касаемо Национального инвестиционного рейтинга. Регионам была поставлена задача войти в список 30 лучших по данному показателю.

Напомним, пятый юбилейный Восточный экономический форум состоится на территории кампуса ДВФУ. Уже известна культурная и деловая программы форума. Известно и то, какой «морской гигант» прибудет в регион для того, чтобы стать «плавучей гостиницей» для участников ВЭФ-2019.

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#Новости#Восточный экономический форум#Власть
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