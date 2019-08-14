Будущее острова Русский обсудят на ВЭФ-2019

Posted 14 августа 2019, 06:38
Published 14 августа 2019, 06:38
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По словам Олега Кожемяко, остров Русский ожидает план «быстрых побед». В частности, должна начаться вторая очередь строительства ДВФУ. А в следующем году на острове должны будут появиться такие нововведения, как велосипедные и беговые дорожки, улучшенные условия для отдыха людей, а также доступ к фортам Владивостокской крепости для всех граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Все эти предложения глава региона озвучил на встрече губернаторов регионов Дальнего Востока с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Также губернатор Приморья подчеркнул, что озвученный план действия администрации края не окончательный. В доработке проекта могут принять участие все жители края, которые хотят внести свои предложения. Особенно интересны будут предложения людей, по поводу строительства моста на Елену и сквозной дороги.
Все эти и другие проекты развития острова Русский будут представлены на Восточном экономическом форуме с 4 по 6 сентября.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Юрий Трутнев на совещании с руководителями дальневосточных регионов пояснил, что только два субъекта округа исполнили поручение президента касаемо Национального инвестиционного рейтинга. Регионам была поставлена задача войти в список 30 лучших по данному показателю.
Напомним, пятый юбилейный Восточный экономический форум состоится на территории кампуса ДВФУ. Уже известна культурная и деловая программы форума. Известно и то, какой «морской гигант» прибудет в регион для того, чтобы стать «плавучей гостиницей» для участников ВЭФ-2019.