Будущее острова Русский обсудят на ВЭФ-2019

По словам Олега Кожемяко, остров Русский ожидает план «быстрых побед». В частности, должна начаться вторая очередь строительства ДВФУ. А в следующем году на острове должны будут появиться такие нововведения, как велосипедные и беговые дорожки, улучшенные условия для отдыха людей, а также доступ к фортам Владивостокской крепости для всех граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями.