Темпы развития строительства в России поддержат ипотекой, сертификатами и страховкой

Массовое строительство в большинстве регионов России начинается в конце марта и идёт до октября. В Приморье, за счёт умеренного муссонного климата, строительство может продолжаться и в зимние месяцы. На этот период производство материалов, как правило, загружено полностью. Некоторые стройматериалы бывает сложно приобрести у себя в регионе, в этом случае подрядчики выходят на межрегиональный рынок. Как правило, договорённость о поставках заключается с дилерами и региональными представителями. Но в последнее время популярность приобретает направление интернет-торговли. Многие строительные фирмы ставят перед собой задачу, за три года выйти на 10 % продаж в интернете.