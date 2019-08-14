Темпы развития строительства в России поддержат ипотекой, сертификатами и страховкой

Posted 14 августа 2019, 02:24
Published 14 августа 2019, 02:24
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В прошлом году россияне побили рекорд по ипотечному кредитованию. Они взяли в банках свыше трёх триллионов рублей на покупку жилья. Ожидается, что эти деньги дадут глоток свежего воздуха для сектора жилищного строительства уже в этом году.
Вместе с этим, толчок в развитии получит сфера производства стройматериалов. По данным Минпромторга, в прошлом году на рынке строительных материалов произошёл существенный скачок в денежном эквиваленте до 1,5 триллиона рублей. Рост составил около 13 %. В этом году производители надеются, что, помимо денежного роста, будет рост реальный.
Уже сейчас темпы роста строительного рынка можно сравнивать с оборотами рынка пищевой промышленности. На сегодняшний день разнообразие строительных материалов сопоставимо с ассортиментом продуктов питания. Только за прошлый год в Приморском крае в сфере по производству и сбыту строительных материалов было занято около одной тысячи компаний.
Местные предприятия обеспечивают не только внутренний рынок, но поставляют строительную продукцию в другие регионы Дальнего Востока. В основном в Приморье производится цемент, кирпич, керамика, строительные смеси и другие товары, необходимые для работы в строительном бизнесе.
«Строительство - это одно из важнейших направлений. Всё, что связано со стройкой, в первую очередь стройматериалы, точно также динамично развивались параллельно с наращиванием строительных объёмов», – говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Но несмотря на наличие местных производителей, на региональном рынке Приморья часто можно встретить компании представляющие федеральные сети или другой субъект страны. Для них важно иметь контакт с покупателем в точке своего сбыта. К примеру, в Приморском крае имеется практически любой региональный представитель крупной торговой и промышленной организации, занимающаяся производством строительных материалов.
Как было сказано ранее, развитие производства строительных материалов зависит от темпов строительства жилых и офисных зданий. По данным Торгово-промышленной палаты России, темпы строительства нарямую повлияли на различные сферы производства. За прошлый год кирпичные и гипсовые заводы выпустили только половину своей заявленной продукции. Ещё хуже обстоит ситуация у асбестоцементных предприятий. Дело в том, что с веянием времени взоры потребителей уходят в сторону кровли и металоссайдинга. По мнению строительных экспертов, данную сферу уже сложно будет возродить.
«Это явно, что они недозагружены. Они об этом говорят у нас на заседаниях комитетов, на наших круглых столах. И это говорят и те, кто производит цемент, и те, кто изводит другие материалы. Они говорят о том, что необходимо увеличивать объём строительства. Естественно, в первую очередь жилья, потому что это самое массовое строительство», – добавил Сергей Катырин.
Чтобы быть конкурентоспособным, производители основной упор начинают делать в сторону выпуска материалов кровли и тепло-гидроизоляции. Сырьё для них достают из-под земли, в карьерах тугоплавких глин. По данным Торгово-промышленной палаты, у федеральной сети группы компании «Юнитайл» таких карьеров имеются два. В компании подчеркивают, что запасов хватит ещё на полвека. Сейчас «Юнитайл» вложила в расширение производства облицовочной плитки и керамогранита около полмиллиарда рублей. В этом году компания выпустит более 27 миллионов квадратных метров плитки, это 14 % от общего объёма российского рынка.
Массовое строительство в большинстве регионов России начинается в конце марта и идёт до октября. В Приморье, за счёт умеренного муссонного климата, строительство может продолжаться и в зимние месяцы. На этот период производство материалов, как правило, загружено полностью. Некоторые стройматериалы бывает сложно приобрести у себя в регионе, в этом случае подрядчики выходят на межрегиональный рынок. Как правило, договорённость о поставках заключается с дилерами и региональными представителями. Но в последнее время популярность приобретает направление интернет-торговли. Многие строительные фирмы ставят перед собой задачу, за три года выйти на 10 % продаж в интернете.
По мере развития сферы производства строительных материалов встал вопрос правового регулирования их деятельности. С 2016 года российские власти ввели сертификат соответствия строительных материалов. Начали с цемента. После введения сертификата, его теневой оборот снизился до 48 %. Теперь на очереди сухие строительные смеси и теплоизоляция. Главная задача сертификации строительной продукции заключается в том, чтобы убрать с рынка производителей низкосортных и некачественных материалов.
Крупные производители видят в этом большой плюс и в этом ключе приводят пример западных стран. Всё дело в том, что там уже долгие годы работает система страхования. Каждое здание должно иметь соответствующий сертификат. Но ни одна из страховых компаний не будет иметь дело и заключать договор, если не убедится в том, что строительство велось исключительно только из качественных материалов и соответствует всем заявленным стандартам.
В России пока не идёт об этом речи, но в Минпромторге расширили систему соответствия качеству. На очереди цементные и бетонные плиты, тротуарная плитка, чугунные трубы, металлические панели и герметики. В обсуждении ещё одной меры поддержки отрасли участвует Торгово-промышленная палата России.
«Мы планируем бюджеты все уже в трёхлетнем режиме, естественно, что и они хотели бы получать заказ тоже в трёхлетнем режиме. Ну если не сразу заказ, то хотя бы перспективу: что планирует делать и заказывать государство, что планируют размещать компании, которые строят для населения страны», – заключил Сергей Катырин.