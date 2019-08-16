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Posted 16 августа 2019, 02:37

Published 16 августа 2019, 02:37

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Некоторым транспортным средства запретили ездить по главной трассе Приморья

Некоторым транспортным средства запретили ездить по главной трассе Приморья

16 августа 2019, 02:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Ограничение движения
Большегрузам, которые следуют из Владивостока в Находку, запретили ехать по данному маршруту в Находку. Объезд осуществляется через Уссурийск, Штыковские пруды. Эту информацию корреспонденту РИА «Восток-Медиа» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали о том, что в связи с ситуацией, произошедшей накануне на реке Артёмовка, транспортным средствам свыше 20 тонн проезд участке дороги «Владивосток — Артём — Находка — порт Восточный» запрещён. Для того, чтобы попасть в Находку, водителям большегрузов придётся объехать данный участок дороги через Уссурийск, или Штыковские пруды.

«Собственники дорог выставили соответствующие знаки, которые предупреждают о том, что движение по мосту через реку Артёмовка для большегрузов запрещён», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Новость уже появилась в соцсетях. Некоторые пользователи отметили, что движение ограничено в связи с тем, что в районе посёлка Штыково якобы произошло частичное разрушение моста через реку Артёмовка. При этом легковые транспортные средства ещё могут проехать по мосту.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что тайфун «Кроса», скорее всего, уже нанёс серьёзный урон региону. Некоторые сёла оказались в числе подтопленных, проезды в некоторых районах края уже размыло. А синоптики предупреждают, что дожди продлятся в регионе до субботы, 17 августа.

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#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Ограничение движения#Эксклюзив
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