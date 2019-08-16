Некоторым транспортным средства запретили ездить по главной трассе Приморья

Новость уже появилась в соцсетях. Некоторые пользователи отметили, что движение ограничено в связи с тем, что в районе посёлка Штыково якобы произошло частичное разрушение моста через реку Артёмовка. При этом легковые транспортные средства ещё могут проехать по мосту.