Приморские пожарные спасли троих человек

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске в подъезде одного из домов начался пожар. Позже оказалось, что сгорел электросчётчик. Дым начал поступать в квартиры. В итоге, трое приморцев самостоятельно покинуть место происшествия не смогли.