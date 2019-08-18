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Posted 18 августа 2019, 03:24

Published 18 августа 2019, 03:24

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Приморские пожарные спасли троих человек

Приморские пожарные спасли троих человек

18 августа 2019, 03:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В приморском посёлке Раздольное огнеборцы спасли на пожаре трёх человек, сообщает РИА «Восток-Медиа». Среди спасённых было несколько детей.

Утром 17 августа на пульт пожарной охраны Надеждинского района поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажного панельного дома, расположенного в посёлке Раздольное на улице Лазо.

Незамедлительно по указанному адресу прибыли пожарные и приступили к тушению.Отмечалось сильное задымление. В ходе разведки было установлено, что в жилом помещении горят: диван, шкаф и другие вещи.

Из отрезанных дымом и пламенем квартир пожарные при помощи специальных устройств спасли троих человек. Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Ещё три человека были эвакуированы. Общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске в подъезде одного из домов начался пожар. Позже оказалось, что сгорел электросчётчик. Дым начал поступать в квартиры. В итоге, трое приморцев самостоятельно покинуть место происшествия не смогли.

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