Приморские пожарные спасли троих человек

Posted 18 августа 2019, 03:24
Published 18 августа 2019, 03:24
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Утром 17 августа на пульт пожарной охраны Надеждинского района поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажного панельного дома, расположенного в посёлке Раздольное на улице Лазо.
Незамедлительно по указанному адресу прибыли пожарные и приступили к тушению.Отмечалось сильное задымление. В ходе разведки было установлено, что в жилом помещении горят: диван, шкаф и другие вещи.
Из отрезанных дымом и пламенем квартир пожарные при помощи специальных устройств спасли троих человек. Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Ещё три человека были эвакуированы. Общая площадь возгорания составила 32 квадратных метра.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Уссурийске в подъезде одного из домов начался пожар. Позже оказалось, что сгорел электросчётчик. Дым начал поступать в квартиры. В итоге, трое приморцев самостоятельно покинуть место происшествия не смогли.