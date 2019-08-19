Приморье в 30-ке: названы регионы России с самым доступным бензином

Так, по результатам анализа, первое место в топе занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там жители могут на среднюю зарплату приобрести 2080 литров бензина в месяц, при этом его стоимость за один литр составляет 40,84 рублей. Также в регионе с начала года стоимость топлива упала на 1,7 %. Второе место заняла столица страны — Москва, где на среднюю месячную зарплату житель города может позволить приобрести 1798 литров бензина за 42,35 рубля за литр. Тройку замыкает Ненецкий автономный округ — 1609 литров по цене 45,64 рублей.