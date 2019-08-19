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Posted 19 августа 2019, 03:37

Published 19 августа 2019, 03:37

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Приморье в 30-ке: названы регионы России с самым доступным бензином

Приморье в 30-ке: названы регионы России с самым доступным бензином

19 августа 2019, 03:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Стоимость бензина марки АИ-92, а также возможность его приобретения резко отличается в разных частях страны. Жители Крайнего Севера могут позволить приобрести на свою зарплату около двух тысяч литров топлива в месяц, а, к примеру, жители Приморья только 884 литра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Эксперты РИА Новости провели исследование, чтобы узнать в каком из регионов России самый доступный для населения бензин. При этом аналитики подчеркнули, что составление рейтинга опирались на сведения Росстата и стоимости бензина марки АИ-92 в регионах.

Сам рейтинг состоит из трёх пунктов, которые распределили регионы по местам. Первый — это объём бензина, который можно купить на среднюю зарплату в регионе. Второй — стоимость бензина АИ-92 за один литр на конец июля текущего года. Третий — это изменение цены на бензин с начала года в процентах.

Так, по результатам анализа, первое место в топе занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там жители могут на среднюю зарплату приобрести 2080 литров бензина в месяц, при этом его стоимость за один литр составляет 40,84 рублей. Также в регионе с начала года стоимость топлива упала на 1,7 %. Второе место заняла столица страны — Москва, где на среднюю месячную зарплату житель города может позволить приобрести 1798 литров бензина за 42,35 рубля за литр. Тройку замыкает Ненецкий автономный округ — 1609 литров по цене 45,64 рублей.

В аутсайдерах данного рейтинга находятся четыре региона Северного Кавказа: Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Адыгея, а также Ивановская область. К примеру, в Дагестане, занимающий самую низкую строчку по результатам исследования, на среднюю зарплату можно приобрести 514 литров по цене 43,58 рубля, даже несмотря на то, что цена на топлива с начала года упала на 0,8 %.

В Приморском крае с начала года стоимость бензина поднялась на 2,2 % и на конец июля составляла 42,99 рубля. На среднюю зарплату житель региона может приобрести 884 литра на месяц. С данным показателем Приморье занимает 22 место в рейтинге.

Отдельно стоит отметить регионы с самым дорогим и самым дешёвым бензином. Так, самая большая цена за один литр АИ-92 зафиксирована в Якутии — 54,78 рубля и Магаданской области — 50,08 рублей. Дешевле всего приобрести бензин в Томске — 40,41 рублей и в Челябинской области — 39,62 рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Приморья неоднократно жаловались на рост цен на бензин в конце апреля и в начале лета текущего года. Отметим, что на подорожание топлива в регионе отреагировал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он попросил кабинет министров разобраться в ценообразовании стоимости на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Несмотря на это, стоимость бензина в Приморском крае медленными темпами продолжает расти.

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#Бензин#Рейтинги#Рейтинг
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