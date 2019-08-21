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Posted 21 августа 2019, 07:21

Published 21 августа 2019, 07:21

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Борис Кубай рассказал о том, что произойдёт в районах Приморья после ливней

Борис Кубай рассказал о том, что произойдёт в районах Приморья после ливней

21 августа 2019, 07:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Погода
Август продолжает огорчать приморцев, которые очень надеялись на жаркую солнечную погоду. Уже подтверждена информация о том, что очередные ливни обрушатся на регион. А спад воды в реках на время в районах края приостановится. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что дожди в четверг, 22 августа, охватят большую часть региона. Однако второй волны паводка в районах края не будет. Об этом рассказал главный синоптик Приморского края Борис Кубай.

«Холодный антициклон, клином распространяющийся на Приморский край с северо-востока, как бы расчленяет облачные массивы с интенсивными осадками на две части и направляет первую из них с юга на север вдоль западной границы края, а вторую — через Японское море на Японию. Второй волны паводка из-за этого в регионе не ожидается», — сообщил Борис Кубай.

Помимо сильного дождя приморцам стоит ожидать и грозу в предстоящие сутки. Спад воды в реках приостановится, но, как уже ранее отметил Борис Кубай, паводка не будет. Однако станет холодно: в дневное время воздух в крае прогреется всего до +19 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в четверг, 22 августа, в регионе объявлено штормовое предупреждение. В столице Дальнего Востока за несколько часов может выпасть до 50 миллиметров осадков. Поэтому в мэрии порекомендовали жителям города по возможности во время ливня оставаться дома.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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