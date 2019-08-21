Борис Кубай рассказал о том, что произойдёт в районах Приморья после ливней

«Холодный антициклон, клином распространяющийся на Приморский край с северо-востока, как бы расчленяет облачные массивы с интенсивными осадками на две части и направляет первую из них с юга на север вдоль западной границы края, а вторую — через Японское море на Японию. Второй волны паводка из-за этого в регионе не ожидается», — сообщил Борис Кубай.