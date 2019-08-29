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Posted 29 августа 2019, 04:51

Published 29 августа 2019, 04:51

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Дожди с новой силой: синоптики просят жителей Владивостока оставаться дома

29 августа 2019, 04:51
Сюжет
Погода
Прогнозы синоптиков продолжают пугать приморцев. Специалисты заявляют, что осадки в регионе возобновятся с новой силой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Край не успел оправиться от двухдневного гнева погоды, как синоптики предупредили о новой напасти. По данным специалистов «Примпогоды», во второй половине дня во Владивостоке опять начнётся дождь. При этом температурный фон останется прежним.

«В краевой столице снова ожидается сильный дождь, который будет сопровождаться сильным ветром. Учитывая последствия прошлого дождя, горожанам нужно будет быть предельно внимательными, чтоб не стать заложником стихии. Лучше отказаться от поездок на личных автомобилях, и по возможности остаться дома, не парковаться под деревьями и подпорными стенами», — обратились к местными жителям синоптики.

Действительно, масштаб последствий непогоды в регионе оказался настолько серьёзным, что сначала во Владивостоке, а потом и в Приморье ввели режим ЧС. Что станет с городом, если на него обрушатся дополнительные осадки, остаётся лишь догадываться.

В среду, 28 августа, из-за сброса воды из водохранилищ и ливней некоторые районы в пригороде дальневосточной столицы оказались затоплены. Люди сообщали о том, что по улицам плавала рыба и даже мёртвые коты.

К слову, штормовое предупреждение продлили на 29 и 30 августа. А вот к выходным погода может нормализоваться — появится солнце, в ряде районов потеплеет до +28 градусов.

#Новости#Общество#Погода#Ливень#Дождь#Прогноз погоды
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