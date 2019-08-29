Дожди с новой силой: синоптики просят жителей Владивостока оставаться дома

«В краевой столице снова ожидается сильный дождь, который будет сопровождаться сильным ветром. Учитывая последствия прошлого дождя, горожанам нужно будет быть предельно внимательными, чтоб не стать заложником стихии. Лучше отказаться от поездок на личных автомобилях, и по возможности остаться дома, не парковаться под деревьями и подпорными стенами», — обратились к местными жителям синоптики.