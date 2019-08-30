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Posted 30 августа 2019, 00:23

Published 30 августа 2019, 00:23

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Синоптики посчитали количество солнечных дней во Владивостоке за лето-2019

30 августа 2019, 00:23
Сюжет
Погода
Такого августа во Владивостоке старожилы не припомнят, а в архивах «Примгидромета» аналогов вовсе не существует. Об этом заявил главный синоптик Приморского края Борис Кубай. Да и в целом уходящее лето никого не порадовало, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во время интервью «Примпогоде» Борис Викторович озвучил печальные данные о лете, которое всегда так ждут, но которое так сильно разочаровало многих жителей и гостей региона.

«Солнечных дней нормального лета во Владивостоке было всего семь, то есть всего неделя. Остальное пришлось на дожди», — сообщил начальник «Примгидромета».

Апогеем, по его словам, стал период 27–28 августа, когда количество осадков за двое суток составило месячную норму. А если просуммировать все осадки с 1 августа по 28 августа, то выпало более 400 миллиметров дождя.

«Такого количества не выпадало никогда», — отметил Кубай.

В остальных районах Приморского края выпало тоже достаточно много осадков — примерно 150-200 процентов месячной нормы, но есть одна особенность.

«Учитывая, что наиболее интенсивные дожди выпадали в средних и нижних течениях основных рек, катастрофических наводнений не наблюдается. Исключением является река Раздольная, берущая начало на сопредельной территории, где количество выпавших осадков было аномальным», — сказал Борис Викторович.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что главный синоптик края озвучил и хорошую новость. По его словам, нынешняя непогода — заключительный интенсивные дожди из серии циклов. Уже с завтрашнего дня, 31 августа, начнётся улучшение. А 1 сентября должен начаться период благоприятной погоды, который продлится как минимум 3-5 дня.

Сейчас же Владивостоку приходится терпеть последствия непогоды — пробки, размытые, а где-то и перекрытые дороги.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды#Солнце#Борис Кубай
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