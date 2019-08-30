Синоптики посчитали количество солнечных дней во Владивостоке за лето-2019

Posted 30 августа 2019, 00:23
Published 30 августа 2019, 00:23
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Во время интервью «Примпогоде» Борис Викторович озвучил печальные данные о лете, которое всегда так ждут, но которое так сильно разочаровало многих жителей и гостей региона.
«Солнечных дней нормального лета во Владивостоке было всего семь, то есть всего неделя. Остальное пришлось на дожди», — сообщил начальник «Примгидромета».
Апогеем, по его словам, стал период 27–28 августа, когда количество осадков за двое суток составило месячную норму. А если просуммировать все осадки с 1 августа по 28 августа, то выпало более 400 миллиметров дождя.
«Такого количества не выпадало никогда», — отметил Кубай.
В остальных районах Приморского края выпало тоже достаточно много осадков — примерно 150-200 процентов месячной нормы, но есть одна особенность.
«Учитывая, что наиболее интенсивные дожди выпадали в средних и нижних течениях основных рек, катастрофических наводнений не наблюдается. Исключением является река Раздольная, берущая начало на сопредельной территории, где количество выпавших осадков было аномальным», — сказал Борис Викторович.
РИА «Восток-Медиа» писало о том, что главный синоптик края озвучил и хорошую новость. По его словам, нынешняя непогода — заключительный интенсивные дожди из серии циклов. Уже с завтрашнего дня, 31 августа, начнётся улучшение. А 1 сентября должен начаться период благоприятной погоды, который продлится как минимум 3-5 дня.
Сейчас же Владивостоку приходится терпеть последствия непогоды — пробки, размытые, а где-то и перекрытые дороги.