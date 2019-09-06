Картина дня в Приморье: любимец женщин, городской портал и маршрут тайфуна

Posted 6 сентября 2019, 08:33
Published 6 сентября 2019, 08:33
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Любимец женщин
Известный певец Стас Михайлов и исполнительница Жасмин развлекали гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Мероприятие с выступлением российских артистов прошло в рамках второго дня международного мероприятия.
«Спасибо!!! Зажгли!!!», — коротко резюмировал Стас Михайлов своё пребывание в дальневосточной столице. В профиле певца появился снимок вместе с Жасмин. Вчера они пели для гостей форума в одном из заведений Владивостока. Ранее Михайлов в «сторис» рассказал, что находится в красивейшем месте — Владивостоке.
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Во Владивостоке нашли виновных в образовании дорожной ямы по улице Фадеева. Как заявили в администрации города, «Примводоканал» должен исправить свои ошибки и провести ремонтные работы на дороге.«Портал в другой мир» — так окрестили жители города полутораметровую яму по улице Фадеева. Фотоснимки дорожного дефекта 4 сентября мигом разлетелись по всем социальным сетям Владивостока.
Маршрут тайфуна
Непогода, судя по всему, решила сжалиться над Приморьем — синоптики корректируют прогноз погоды по поводу прохождения тайфуна «Линлин».Как рассказал начальник «Примгидромета» Борис Кубай, «Линлин» будет проходить над КНР. Причём, его траектория будет строиться не рядом с приморской границей, а немного западнее, то есть от Жёлтого моря через Харбин, ЕАО и Шантарские острова.