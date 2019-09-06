Картина дня в Приморье: любимец женщин, городской портал и маршрут тайфуна

Непогода, судя по всему, решила сжалиться над Приморьем — синоптики корректируют прогноз погоды по поводу прохождения тайфуна «Линлин».Как рассказал начальник «Примгидромета» Борис Кубай, «Линлин» будет проходить над КНР. Причём, его траектория будет строиться не рядом с приморской границей, а немного западнее, то есть от Жёлтого моря через Харбин, ЕАО и Шантарские острова.