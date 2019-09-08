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Posted 8 сентября 2019, 09:48

Published 8 сентября 2019, 09:48

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Эксперты: Иркутск устал от коммунистов

Эксперты: Иркутск устал от коммунистов

8 сентября 2019, 09:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ведущие политологи высказали своё мнение по поводу тяжёлой политической ситуации в Иркутской области, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сегодня там проходят выборы.

Сегодня в России проходит порядка семидесяти различных выборов и наиболее ожесточённая выборная компания проходит именно в Иркутской области. Регион, находящийся под руководством «красного» губернатора в этом году пережил существенные природные аномалии и политические скандалы. Наиболее важные выборы проходят в Иркутске и Братске.

«Самые главные выборы проходят в Иркутске, где выбирают состав городской Думы и в Братске, где выбирают мэра. Конечно же ЕР после неубедительных результатов прошлого года и поражения 2015 года, когда область была отдана губернатору-коммунисту, постепенно приходится брать реванш за свои проигрыши. Сейчас политическая конъюнктура сложилась таким образом, что Единая Россия может победить и взять места на уровне города. Более того, на уровне города Иркутска в победе ЕР заинтересован мэр Дмитрий Бердников, который ведёт свою команду к победе. Я полагаю, что ЕР выиграет ключевые выборы и не уступит места коммунистам», — рассказал политолог Павел Наливайко.

Эксперт также отметил, что против коммунистов играет ситуация сложившаяся вокруг губернатора Левченко, который за последние полгода растерял весь свой электоральный потенциал и политические позиции. Вся страна на протяжении нескольких месяцев наблюдала за скандалами, связанными с лесными пожарами и наводнениями. Кроме того в области прогремела череда коррупционных и репутационных скандалов. получается, что целый комплекс проблем играет против оппозиционных политиков.

«В Иркутске спорная ситуация. С одной стороны у населения накопилась политическая усталость от коммунистов. Есть определённый запрос на смену руководства и политических элит. ЕР в Иркутской области продолжает испытывать последствия принятия непопулярных реформ. Позиции Единой России в регионе до сих пор не восстановились после прошлого года. Стоит учитывать, что административный ресурс в Иркутской области на „красной“ стороне. Это видно даже в медийном сопровождении компании. Вопрос противостояния ЕР и КПРФ в Иркутской области имеет определённую интригу и его сложно спрогнозировать заранее», — сообщил политолог Сергей Гребенюк.

Эксперты отмечают, что на выборах в Иркутской области были некоторые нарушения, но это единичные случаи, которые не носят такого системного характера, как в Хабаровском крае.

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