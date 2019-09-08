Эксперты: Иркутск устал от коммунистов

«Самые главные выборы проходят в Иркутске, где выбирают состав городской Думы и в Братске, где выбирают мэра. Конечно же ЕР после неубедительных результатов прошлого года и поражения 2015 года, когда область была отдана губернатору-коммунисту, постепенно приходится брать реванш за свои проигрыши. Сейчас политическая конъюнктура сложилась таким образом, что Единая Россия может победить и взять места на уровне города. Более того, на уровне города Иркутска в победе ЕР заинтересован мэр Дмитрий Бердников, который ведёт свою команду к победе. Я полагаю, что ЕР выиграет ключевые выборы и не уступит места коммунистам», — рассказал политолог Павел Наливайко.