Эксперты: выборы в Сахалинской области проходят в штатном режиме

Posted 8 сентября 2019, 07:31
Published 8 сентября 2019, 07:31
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
На данный момент выборы проходят в абсолютно штатном режиме, по состоянию на 15.00 более 27 процентов населения островов проголосовали и выразили своё мнение. На Сахалине есть общественный наблюдательный центр, где любой желающий может прийти и посмотреть на выборный процесс на любом избирательном участке. Наблюдение проходит в реальном времени. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал глава группы общественных наблюдателей Владимир Иконников.
Выборы на Сахалине проходят масштабно — помимо выбора нового губернатора Сахалинской области, островитяне выбирают депутатов в пяти муниципальных образованиях.
Согласно экспертной оценке, на Сахалине образовалась острая политическая обстановка — международный вопрос связанный с Курильскими островами, новости о передаче которых, время от времени, будоражат островитян, негативно сказывается на выборных настроениях жителей области.
Кроме того, внутренняя политическая обстановка подогревалась противостоянием региональных элит и региональными силами представителей коммунистической партии. Последние резко критиковали нынешнего врио Сахалинской области. Однако, на последнем городском совете он показал, что может требовать от правительства активных действий. Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отмечает, что выборная компания проходит в достаточно агрессивном, но честном режиме.
«Это очень непростая выборная компания, учитывая фон, на котором она проходит. Оппоненты использовали исчерпывающее количество аргументов, компания получается конкурентная и достаточно динамичная. Промежуточные итоги показывают, что интерес к выборам у населения сохранился, как и доверие к институту. Люди приходят и активно голосуют за своих кандидатов», — сообщила Анна Федорова.
Несмотря на жёсткое политическое противостояние, выборы на Сахалине протекают в абсолютно штатном режиме. Об этом сообщил политолог Пётр Ханас.
«Участки на Сахалине, Забайкалье и в Хабаровске открылись вовремя, серьезных нарушений нет, явка не ниже обычного. Выборы губернаторов в ДФО проходят честно, открыто и чисто. Новые назначенцы побеждают в регионах с убедительным результатом в открытых, конкурентных кампаниях. Нет оснований сомневаться в легитимности вновь избранной региональной власти. Вторых туров не будет», — сообщил политолог.
Руководитель лаборатории социальных технологий АНО «ЭИСИ» Дарья Кислицина рассказала, что выборы на Сахалине проходят настолько обыденно, что даже немного скучно. Она также сообщила, что по предварительной информации финальные цифры, которые станут известны после подсчётов, могут оказаться близки к итогам прошлых выборов.
«Ход голосования в Сахалинской области идет достаточно предсказуемо и даже несколько скучно: нарушений и скандалов на избирательных участках не фиксируется. Последняя информация по явке, которую предоставила Избирательная комиссия в 15:00 по местному времени, — 27,13%. Надо отметить, что этот показатель сопоставим с данными 2015 года (тогда было 28,2%), когда проходили предыдущие выборы главы региона. Что касается итоговых результатов, то прогнозировать пока рано, но уже есть некоторая информация экзитполов, по которым можно сделать вывод, что и финальные цифры могут быть похожими на итоги прошлого избирательного цикла», — сообщила Дарья Кислицина.
Отметим, что в выборах губернатора Сахалинской области участвуют сразу пять кандидатов, трое из которых — коммунисты. Сахалинцы могут проголосовать за самовыдвиженца Валерия Лиморенко, либерал-демократа Дмитрия Флеера, представителя КПСС Дмитрия Кочергина, кандидата от КПРФ Алексея Корниенко и Дмитрия Зенкина, кандидата от партии «Коммунисты России».