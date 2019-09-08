Эксперты: выборы в Сахалинской области проходят в штатном режиме

«Ход голосования в Сахалинской области идет достаточно предсказуемо и даже несколько скучно: нарушений и скандалов на избирательных участках не фиксируется. Последняя информация по явке, которую предоставила Избирательная комиссия в 15:00 по местному времени, — 27,13%. Надо отметить, что этот показатель сопоставим с данными 2015 года (тогда было 28,2%), когда проходили предыдущие выборы главы региона. Что касается итоговых результатов, то прогнозировать пока рано, но уже есть некоторая информация экзитполов, по которым можно сделать вывод, что и финальные цифры могут быть похожими на итоги прошлого избирательного цикла», — сообщила Дарья Кислицина.