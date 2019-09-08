Выборы губернатора и депутатов в Сахалинской области проходят без нарушений

«Единственное, в одной из школ, где был организован избирательный участок, произошло задымление. Туда выехал общественный наблюдатель, который пояснил, что избирательный участок был полностью восстановлен. Сейчас там продолжается голосование. Помимо этого на некоторых участках были перебои с электричеством, однако они оборудованы генераторами. Поэтому трудностей удалось избежать. В целом, можно сказать о том, что ситуация на выборах штатная», — рассказал председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.