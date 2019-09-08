Выборы губернатора и депутатов в Сахалинской области проходят без нарушений

Posted 8 сентября 2019, 05:12
Published 8 сентября 2019, 05:12
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В Общественной палате Сахалинской области рассказали о том, что никаких в ходе выборов зафиксировано не было. По состоянию на 15:00 проголосовали 27,13% об общего количества избирателей. Нарушений на текущий момент зафиксировано не было.
«Единственное, в одной из школ, где был организован избирательный участок, произошло задымление. Туда выехал общественный наблюдатель, который пояснил, что избирательный участок был полностью восстановлен. Сейчас там продолжается голосование. Помимо этого на некоторых участках были перебои с электричеством, однако они оборудованы генераторами. Поэтому трудностей удалось избежать. В целом, можно сказать о том, что ситуация на выборах штатная», — рассказал председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Сахалинской области выбирают губернатора, а также депутатов. Однако ранним утром поступила информация о том, что наблюдателей одного из кандидатов якобы не пустили на участок. Эти сведения были опровергнуты.