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Posted 9 сентября 2019, 07:36

Published 9 сентября 2019, 07:36

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Синоптики рассказали, когда Приморье ощутит первое дыхание осени

9 сентября 2019, 07:36
Сюжет
Погода
Приморские синоптики рассказали, когда жители региона почувствуют дуновение осени. Это случится уже на текущей неделе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморские синоптики рассказали, когда жители региона почувствуют дуновение осени. Это случится уже на текущей неделе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вторая неделя сентября в Приморье началась очень спокойно и солнечно. После буйства тайфуна «Линлин», бесконечных дождей, ураганного ветра и хмурого неба во Владивостоке, наконец, выглянуло солнце. Столбики в ряде районов поднялись до +32 градусов.

Гребень континентального антициклона обеспечит краю погоду без осадков как минимум на ближайшие сутки. А вот с температурой воздуха всё же случатся осенние изменения.

Синоптики «Примпогоды» говорят, что эту неделю будут отличать солнце и отсутствие дождей. Однако в среду к краю подберётся прохладная воздушная масса.

«В Приморье будет ощущаться первое дыхание осени. Ночи станут ещё прохладней. На большей территории минимальные температуры понизятся до +8…+14 градусов, на северо-востоке местами до +0. Похолодает и днём, +17…+24 градуса», — добавили специалисты.

Однако уже к пятнице из-за смещения антициклона в Японское море, по краю снова потеплеет.

В столице Дальнего Востока понедельник, 9 сентября, будет самым тёплым солнечным днём семидневки. Затем ожидается похолодание и — к концу рабочей недели — новое потепление.

Ранее ПРИА «Восток-Медиа» писало о непогоде, которая буйствовала по краю на выходных. Ветер сносил кровлю, обрушил мост. А дожди затопили много улиц во Владивостоке.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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