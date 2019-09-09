Синоптики рассказали, когда Приморье ощутит первое дыхание осени

Вторая неделя сентября в Приморье началась очень спокойно и солнечно. После буйства тайфуна «Линлин», бесконечных дождей, ураганного ветра и хмурого неба во Владивостоке, наконец, выглянуло солнце. Столбики в ряде районов поднялись до +32 градусов.