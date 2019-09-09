Синоптики рассказали, когда Приморье ощутит первое дыхание осени

Posted 9 сентября 2019, 07:36
Published 9 сентября 2019, 07:36
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Приморские синоптики рассказали, когда жители региона почувствуют дуновение осени. Это случится уже на текущей неделе, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Вторая неделя сентября в Приморье началась очень спокойно и солнечно. После буйства тайфуна «Линлин», бесконечных дождей, ураганного ветра и хмурого неба во Владивостоке, наконец, выглянуло солнце. Столбики в ряде районов поднялись до +32 градусов.
Гребень континентального антициклона обеспечит краю погоду без осадков как минимум на ближайшие сутки. А вот с температурой воздуха всё же случатся осенние изменения.
Синоптики «Примпогоды» говорят, что эту неделю будут отличать солнце и отсутствие дождей. Однако в среду к краю подберётся прохладная воздушная масса.
«В Приморье будет ощущаться первое дыхание осени. Ночи станут ещё прохладней. На большей территории минимальные температуры понизятся до +8…+14 градусов, на северо-востоке местами до +0. Похолодает и днём, +17…+24 градуса», — добавили специалисты.
Однако уже к пятнице из-за смещения антициклона в Японское море, по краю снова потеплеет.
В столице Дальнего Востока понедельник, 9 сентября, будет самым тёплым солнечным днём семидневки. Затем ожидается похолодание и — к концу рабочей недели — новое потепление.