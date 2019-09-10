Туристы придумали необычное применение «убитым» дорогам Владивостока

Туристы отметили, что в столице Дальнего Востока использован не весь потенциал для привлечения туристов. В городе очень красивые пейзажи, флора и фауна. Стоит только «соединить» это всё воедино, создать дополнительную инфраструктуру. Однако, помимо замечаний, туристы решили сразу же дать и рекомендации. К примеру, по их мнению, в регионе можно развивать экстремальный туризм достаточно необычным способом.