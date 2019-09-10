Туристы придумали необычное применение «убитым» дорогам Владивостока

Posted 10 сентября 2019, 01:11
Published 10 сентября 2019, 01:11
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Туристы отметили, что в столице Дальнего Востока использован не весь потенциал для привлечения туристов. В городе очень красивые пейзажи, флора и фауна. Стоит только «соединить» это всё воедино, создать дополнительную инфраструктуру. Однако, помимо замечаний, туристы решили сразу же дать и рекомендации. К примеру, по их мнению, в регионе можно развивать экстремальный туризм достаточно необычным способом.
«Может, есть необходимость продвигать в регионе экстремальный туризм. К примеру, показать туристам дороги, как массажёр для спины. Достаточно только найти к этому подход, спозиционировать это необычным способом. И получится некий подвид экстремального туризма. Вне зависимости, какие там дороги, очень многие путешественники приедут, опытные туристы, блогеры. И туризм будет в крае развиваться», — рассказал Гарет Леонардо.
Некоторые туристы, кстати, услышали о Приморском крае впервые. И отметили природное богатство региона.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что дороги в столице Дальнего Востока — уязвимое место для жителей. Даже сам полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев решил, что проверить дороги и попытается понять, чем же обеспокоены автомобилисты.
А беспокоиться есть о чём. Так, после прошедших сильных ливней состояние дорог в городе ухудшилось. Столица Дальнего Востока дважды возглавляла антирейтинг по качеству дорог и доступности парковки. При этом известные блогеры, которые посещают столицу Дальнего Востока, сразу же обращают внимание на состояние дорожного полотна. И искренне сочувствуют водителям транспортных средств.