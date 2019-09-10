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Posted 10 сентября 2019, 01:11

Published 10 сентября 2019, 01:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Туристы придумали необычное применение «убитым» дорогам Владивостока

Туристы придумали необычное применение «убитым» дорогам Владивостока

10 сентября 2019, 01:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Дорога
Туристы из США, Канады и Испании прибыли в Приморье через транссибирскую магистраль. За время, проведённое в регионе, они успели оценить край. В особенности поразили их дороги в регионе. Более того, они предложили вариант решения проблемы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Туристы отметили, что в столице Дальнего Востока использован не весь потенциал для привлечения туристов. В городе очень красивые пейзажи, флора и фауна. Стоит только «соединить» это всё воедино, создать дополнительную инфраструктуру. Однако, помимо замечаний, туристы решили сразу же дать и рекомендации. К примеру, по их мнению, в регионе можно развивать экстремальный туризм достаточно необычным способом.

«Может, есть необходимость продвигать в регионе экстремальный туризм. К примеру, показать туристам дороги, как массажёр для спины. Достаточно только найти к этому подход, спозиционировать это необычным способом. И получится некий подвид экстремального туризма. Вне зависимости, какие там дороги, очень многие путешественники приедут, опытные туристы, блогеры. И туризм будет в крае развиваться», — рассказал Гарет Леонардо.

Некоторые туристы, кстати, услышали о Приморском крае впервые. И отметили природное богатство региона.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что дороги в столице Дальнего Востока — уязвимое место для жителей. Даже сам полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев решил, что проверить дороги и попытается понять, чем же обеспокоены автомобилисты.

А беспокоиться есть о чём. Так, после прошедших сильных ливней состояние дорог в городе ухудшилось. Столица Дальнего Востока дважды возглавляла антирейтинг по качеству дорог и доступности парковки. При этом известные блогеры, которые посещают столицу Дальнего Востока, сразу же обращают внимание на состояние дорожного полотна. И искренне сочувствуют водителям транспортных средств.

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#Новости#Общество#Дорога#Владивосток#Туристы#Эксклюзив
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