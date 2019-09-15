«Аэрофлот» закрыл бесплатный доступ в VIP-зал в аэропорту Владивостока

Posted 15 сентября 2019, 03:22
Published 15 сентября 2019, 03:22
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
По информации агентства «Интерфакс», новые ограничения для владельцев «золотых» карт «Аэрофлота» ввели в аэропортах 18 городов России, в том числе и во Владивостоке. Ранее подобные меры были применены в воздушных гаванях Архангельска и Магнитогорска.
Взамен авиаперевозчик готов предложить владельцам карт, начислить по 3000 миль компенсации. Теперь бесплатный доступ в VIP-залы будут иметь только пассажиры с билетами бизнес-класса и владельцы «платиновых» карт.
Свое решение федеральный авиакомпания объяснила тем, что в региональных аэропортах доступ одного пассажира в VIP-зал обходится «Аэрофлоту» в 5-7 тысяч рублей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил об отказе от «плоских» тарифов для авиаперелётов на Дальний Восток и обратно. При этом с начала года стоимость авиабилетов выросла на 7 %. Своё возмущение по этому поводу высказал президент страны Владимир Путин перед началом заседания Госсовета во Владивостоке.
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заверил всех жителей Дальнего Востока, что «плоские» тарифы отменяться не будут.