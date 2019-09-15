«Аэрофлот» закрыл бесплатный доступ в VIP-зал в аэропорту Владивостока

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил об отказе от «плоских» тарифов для авиаперелётов на Дальний Восток и обратно. При этом с начала года стоимость авиабилетов выросла на 7 %. Своё возмущение по этому поводу высказал президент страны Владимир Путин перед началом заседания Госсовета во Владивостоке.