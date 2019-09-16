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Posted 16 сентября 2019, 03:56

Published 16 сентября 2019, 03:56

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Вы серьёзно? Администрация Приморья разыгрывает билеты на концерт Бузовой

16 сентября 2019, 03:56
Сюжет
Концерт
По случаю приезда российской поп-дивы Ольги Бузовой во Владивосток в регионе проводится розыгрыш билетов на её концерт. Удивление у интернет-пользователей вызывает тот факт, что два бесплатных билета готова предоставить администрация Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 16 сентября, официальный аккаунт администрации Приморского края в соцсети Instagram удивил своих подписчиков. Всё дело в том, что региональные власти решили разыграть два билета среди жителей края на концерт российской певицы Ольги Бузовой.

Многие интернет-пользователи были удивлены тем, что рекламу ведущей телепроекта «Дом-2» размещают в официальном аккаунте местных властей.

«Не понимаю нечего больше рекламировать? Лучше рекламу детских площадок запустили бы», «Администрация Приморского края! Вы серьезно?», «Если к билету ещё тысяч 50 добавят, то можно было бы сходить», — писали пользователи соцсетей.

Однако общее негодование по случаю концерта поп-дивы затмили в количественном соотношении комментарии пользователей, которые отмечали своих друзей, чтобы попасть на концерт Бузовой бесплатно.

Отметим, что итоги розыгрыша бесплатных билетов администрация края и её партнёры подведут 17 сентября в 12 часов дня.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока ожидали приезд исполнительницы хита «Мало половин» летом текущего года на празднование Дня города. Однако, в мэрии заявили о том, что Бузову в столице Приморья ждать не стоит.

Два года назад певица облачилась в цвета хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска. Всё началось с того, что в интернете появилось видео, где игрок хабаровской команды повторил движения Бузовой после забитой шайбы в ворота соперников. В свою очередь певица предложила написать гимн «Амуру» и пригласила хоккеистов на свой концерт. Однако, спортсмены отказались от этих предложений, просто подарив девушки свитер своей команды.

#Новости#Общество#Владивосток#Билеты#Концерт#Ольга Бузова
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