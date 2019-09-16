Вы серьёзно? Администрация Приморья разыгрывает билеты на концерт Бузовой

Два года назад певица облачилась в цвета хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска. Всё началось с того, что в интернете появилось видео, где игрок хабаровской команды повторил движения Бузовой после забитой шайбы в ворота соперников. В свою очередь певица предложила написать гимн «Амуру» и пригласила хоккеистов на свой концерт. Однако, спортсмены отказались от этих предложений, просто подарив девушки свитер своей команды.