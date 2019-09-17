Довыборы в Думу Владивостока: миллиардер, противостояние и неожиданный финал

Posted 17 сентября 2019, 07:22
Published 17 сентября 2019, 07:22
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Одну из главных ролей в этом представлении исполнил миллиардер, который на время выборов превратился в борца с несправедливостью. Дмитрий Алексеев, глава компании ДНС, сопровождал довыборы в городскую Думу в качестве общественника, и написал об этом довольно большое количество постов на свои страницы в социальных сетях. Последний пост о выборах Дмитрий начал со старого анекдота, в котором говорится о ковбоях, отужинавших фекалиями.
Борьба миллиардера против якобы нечестных выборов началась с того, что он вместе с партией Роста, в которой он числится, попытался провести в Думу Владивостока кандидата Кирилла Батанова. По каким-то причинам Батанов был снят с выборов и Алексеев остался один на один с политической обстановкой одного из районов города, где выборы сопровождались всеми традиционными, пусть и не очень чистыми технологиями.
Стоит отметить, что участие Алексеева в этой политической гонке оказалось смазанным, так как партия Роста не смогла перед выборами найти профессиональные кадры, способные правильно собрать подписи и оформить документы. Многие политические эксперты предполагали, что участие такого влиятельного бизнесмена в политической деятельности, уже в этом году покажет свои первые результаты, но этого не произошло. Результатов от партии Роста ждали на выборах Уссурийска, но и там никакими успехами партия Роста похвастать не может. Эксперты отмечают, что сейчас у партии Роста есть все шансы подготовиться в 2021 году и принять участие в выборах, чтобы войти наконец в лигу «Большой политики».
Свою борьбу Алексеев направил против «скупщиков голосов», людей, которые якобы подвозили на избирательные участки электорат, готовый продать свои выборные права за весьма скромные суммы. За кого голосовали такие люди, и были ли они вообще, до сих пор доподлинно неизвестно. В социальных сетях Алексеев утверждает, что голоса предназначались самовыдвиженцу Виталию Горичеву. У участков для голосования Дмитрием Алексеевым и другими общественниками было снято большое количество видеороликов с якобы подвозом голосующих. Горичев вёл очень активную избирательную кампанию, и против него даже использовали анонимки, в которых говорилось, что он намерен превратить Чуркин во «вторую Находку» и переваливать там уголь. Об использовании этой технологии говорят и приморские политические эксперты.
«Стоит отметить, что явка на выборах в городскую Думу Владивостока отличается традиционно низкими показателями. Это во многом и предопределило итоги голосования. Самовыдвиженцам не удалось мобилизовать свой электорат, несмотря использование всех возможных методов. Фактически ядерный электорат коммуниста просто дошёл до избирательных участков и проголосовал. Коммунисты на этих выборах использовали традиционный метод мобилизации электората „страшилками“. В частности на Чуркине использовали истории про связи Горичева с угольным лобби»,сообщил политический эксперт на условиях анонимности.
Против Горичева боролся молодой политик Максим Масаров. Этот кандидат является бизнесменом, руководителем ООО «Влад-ДВ». Многие приморские СМИ также связывают его с сетью алкомаркетов «Солнышко». Именно между этими двумя кандидатами развязалась по-настоящему ожесточённая борьба, в которой было всё — подвозы, подкупы избирателей, распространение слухов и сплетен. Каждый из кандидатов использовал политтехнологов и все доступные ресурсы.
Борьба именно этих двоих кандидатов в купе с деятельностью Алексеева, позволила произойти тому, чего от этих выборов никто не ожидал. Пока Горичев с Масаровым яростно вырывали друг у друга голоса, впёред вышел неприметный коммунист, который собственно и одержал победу в политическом противостоянии двух самовыдвиженцев.
Другой политический эксперт считает, что это стандартная история, когда несколько кандидатов делят электорат и пропускают вперёд протестного кандидата.
«На уровне выборов в городскую Думу, это не первый подобный прецедент. Подобная история уже была в 2017 году, где соревнующихся кандидатов обошёл коммунист, опередивший их на несколько сотен голосов. Это обычная практика, когда два сильных кандидата разрывают лояльный себе электорат за счёт похожести программ, а протестный кандидат выходит вперёд за счёт собственного ядерного электората, что собственно говоря и получилось на этих выборах»,отметил источник близко знакомый с ситуацией.
На довыборах в городскую Думу победил кандидат от КПРФ учитель Гуманитарно-экономического колледжа Дальневосточного федерального университета Сергей Кущенко. За него проголосовало 35,71% избирателей, принявших участие в голосовании. Горичев в этих выборах взял второе место, Масаров — третье.
В завершение выборов Дмитрий Алексеев, борьба которого по итогам всё-таки привела к победе коммунистов, написал, что сегодня в России есть необходимость в реформировании политической системы. По его мнению, затяжные упражнения с технологиями у кандидатов «с ресурсами» на следующих выборах могут привести к тому, что победят коммунисты.