Довыборы в Думу Владивостока: миллиардер, противостояние и неожиданный финал

Свою борьбу Алексеев направил против «скупщиков голосов», людей, которые якобы подвозили на избирательные участки электорат, готовый продать свои выборные права за весьма скромные суммы. За кого голосовали такие люди, и были ли они вообще, до сих пор доподлинно неизвестно. В социальных сетях Алексеев утверждает, что голоса предназначались самовыдвиженцу Виталию Горичеву. У участков для голосования Дмитрием Алексеевым и другими общественниками было снято большое количество видеороликов с якобы подвозом голосующих. Горичев вёл очень активную избирательную кампанию, и против него даже использовали анонимки, в которых говорилось, что он намерен превратить Чуркин во «вторую Находку» и переваливать там уголь. Об использовании этой технологии говорят и приморские политические эксперты.