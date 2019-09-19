Депутаты Думы рассмотрели вопрос расширения границ одного из ТОС Владивостока

Posted 19 сентября 2019, 03:19
Published 19 сентября 2019, 03:19
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
На очередном заседании комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы Владивостока депутаты рассмотрели план работы комитета и Думы в целом до конца текущего года. Кроме того, члены комитета обсудили поступившее обращение от Общественного совета городской Думы. В составе совета необходимо заменить кандидатуру Ирины Медведевой, которая перешла на должность уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе Приморского края.
Несколько обращений в Думу поступило от городской администрации. В рамках заседания заместитель главы города Владимир Черепков доложил, что в администрации на данное время проводится оптимизация. В мэрии будет создано управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Управление будет создано, по словам вице-мэра, из трёх управлений: по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, по взаимодействию с правоохранительными органами и управления по взаимодействию с органами власти. В итоге, проект был рекомендован на рассмотрение депутатам Думы Владивостока.
В рамках заседания комитета депутаты обсудили изменения в Устав Владивостока. Это необходимо для того, чтобы привести Устав города в соответствие с федеральным законодательством. Председатель комитета Роза Чемерис пояснила, что изменения вносятся в раздел, который касается организации органов местного самоуправления. Так, теперь к вопросам местного значения будет относиться выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах Владивостокского городского округа. Помимо этого представители органов местного самоуправления смогут определять меру ответственности в отношении тех, кто предоставляет недостоверные сведения о доходах.
Также члены комитета рассмотрели вопрос ТОСов. В Думу Владивостока поступило обращение от представителей территориального общественного самоуправления «Патрокл-Сочинская». Сейчас в ТОС входят дома, расположенные по улице Сочинская № 1, № 5, № 7 и № 15. Предлагается включить в границы данного ТОС дополнительно дома по улице Сочинская, № 3 и Басаргина, № 1.
«Мы активно поддерживаем ТОСы, в Думе создана рабочая группа, которая рассматривает все вопросы, касающиеся территориального общественного самоуправления», — подчеркнула председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы Владивостока Роза Чемерис.
На заседании комитета представителями администрации депутатам был представлен проект муниципального правового акта о повышении заработной платы. Согласно представленному документу, предлагается увеличить размер заработной платы главе города, председателю Думы, а также представителю Избирательной комиссии. Заместитель главы города Ольга Козерацкая пояснила, что размер заработной платы главы города не менялся на протяжении 13 лет. И на данное время по факту зарплата у градоначальника меньше, чем у руководителей муниципальных учреждений. У депутатов при рассмотрении данного проекта возникли вопросы. Они пытались понять, сколько именно будет составлять зарплата градоначальника в случае, если решение будет принято. Однако представители мэрии на этот вопрос не ответили. При голосовании проект не был поддержан большинством голосов. В итоге на комитете было принято решение вынести данный проект на рассмотрение депутатов на заседании Думы.