Депутаты Думы рассмотрели вопрос расширения границ одного из ТОС Владивостока

На заседании комитета представителями администрации депутатам был представлен проект муниципального правового акта о повышении заработной платы. Согласно представленному документу, предлагается увеличить размер заработной платы главе города, председателю Думы, ​а также представителю Избирательной комиссии. Заместитель главы города Ольга Козерацкая пояснила, что размер заработной платы главы города не менялся на протяжении 13 лет. И на данное время по факту зарплата у градоначальника меньше, чем у руководителей муниципальных учреждений. У депутатов при рассмотрении данного проекта возникли вопросы. Они пытались понять, сколько именно будет составлять зарплата градоначальника в случае, если решение будет принято. Однако представители мэрии на этот вопрос не ответили. При голосовании проект не был поддержан большинством голосов. В итоге на комитете было принято решение вынести данный проект на рассмотрение депутатов на заседании Думы.