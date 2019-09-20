Задержанных северокорейских браконьеров доставили в Находку

Напомним, что в результате рейда в районе банки Кито-Ямато у побережья Приморья были задержаны 2 северокорейские шхуны и 11 мотоботов. Всего по сообщения пограничников был задержан 161 человек. Однако, один из экипажей шхун оказал сопротивление, в результате чего ранения получили четыре российских пограничника и пострадали несколько граждан КНДР.