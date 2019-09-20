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Posted 20 сентября 2019, 05:01

Published 20 сентября 2019, 05:01

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Задержанных северокорейских браконьеров доставили в Находку

Задержанных северокорейских браконьеров доставили в Находку

20 сентября 2019, 05:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Задержанных северокорейских браконьеров, оказавших сопротивление российским пограничникам, доставили в Находку. Допрос иностранных рыбаков будет проходить в присутствии представителя генконсульства КНДР, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации РИА Новости, в Находку были доставлены под конвоем граждане КНДР. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело.

Как рассказала представитель Погрануправления ФСБ федеральному изданию, допрос браконьеров будет проходить в присутствии представителя генконсульства КНДР.

Напомним, что в результате рейда в районе банки Кито-Ямато у побережья Приморья были задержаны 2 северокорейские шхуны и 11 мотоботов. Всего по сообщения пограничников был задержан 161 человек. Однако, один из экипажей шхун оказал сопротивление, в результате чего ранения получили четыре российских пограничника и пострадали несколько граждан КНДР.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что по факту оказания сопротивления и нанесения травм сотрудникам Погрануправления ФСБ, Дальневосточное СУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело.

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