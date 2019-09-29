В Приморье прокуратура оштрафовала застройщика из-за молчания в интернете

Сейчас компании предстоит устранить нарушения и заполнить соответствующий раздел на портале. В отношении виновных лиц прокурором возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 50 тысяч рублей.