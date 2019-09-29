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Posted 29 сентября 2019, 04:40

Published 29 сентября 2019, 04:40

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморье прокуратура оштрафовала застройщика из-за молчания в интернете

В Приморье прокуратура оштрафовала застройщика из-за молчания в интернете

29 сентября 2019, 04:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Прокуратура Советского района проверила деятельность компании застройщика, которая занимается строительством многоэтажного дома, сообщает РИА «Восток-Медиа». В рамках проверки были обнаружены нарушения.

В частности застройщик не размещал в единой информационной системе жилищного строительства (http://наш.дом.рф/) проектную декларацию, проект договора участия в долевом строительстве, документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок, фотографии строящегося объекта и другие документы.

Сейчас компании предстоит устранить нарушения и заполнить соответствующий раздел на портале. В отношении виновных лиц прокурором возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 50 тысяч рублей.

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