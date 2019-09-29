В социальных сетях сообщили о повторном возгорании «Максима»

Никаких сигналов о возгорании торгового центра сегодня в МЧС не поступало. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока были испуганы картиной черного дыма в небе над столицей Приморья в минувшую субботу, 21 сентября. Оказалось, что в районе проспект 100-летия Владивостоку загорелся четырёхэтажный торговый центр «Максим». Борьба с огнём продолжалась около суток, за это время он уничтожил около 1,5 тысяч квадратных метров.