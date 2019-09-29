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Posted 29 сентября 2019, 01:01

Published 29 сентября 2019, 01:01

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

В социальных сетях сообщили о повторном возгорании «Максима»

29 сентября 2019, 01:01
Сюжет
Происшествие
Очевидцы выложили в интернет фотографии на которых, по их утверждениям видно, что в торговом центре «Максим» начался ещё один пожар. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В МЧС Приморья поспешили опровергнуть информацию. По словам представителя ведомства настоящее возгорание произошло в нескольких километрах от торгового центра. На промышленной территории в районе железнодорожной станции Вторая речка загорелся строительный мусор. Из-за ясной безоблачной погоды дым от этого костра с определённого ракурса как-будто находится над ТЦ "Максим".

Никаких сигналов о возгорании торгового центра сегодня в МЧС не поступало. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Владивостока были испуганы картиной черного дыма в небе над столицей Приморья в минувшую субботу, 21 сентября. Оказалось, что в районе проспект 100-летия Владивостоку загорелся четырёхэтажный торговый центр «Максим». Борьба с огнём продолжалась около суток, за это время он уничтожил около 1,5 тысяч квадратных метров.

#Новости#Происшествие
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