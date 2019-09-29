Жадность водителя сгубила: приморский перевозчик «повысил таксу» раньше времени

Posted 29 сентября 2019, 04:56
Published 29 сентября 2019, 04:56
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Приморские СМИ сообщают, что в одном из автобусов висит объявление о повышении стоимости проезда и водитель, не стесняясь берет с пассажиров повышенную плату. В объявлении, которое висит в автобусе сказано о том, что стоимость проезда повышается с 28 сентября, хотя официально стоимость повышается с 30.
Наглость перевозчика вызвала шквал негатива со стороны местных жителей. Пассажиры 49 маршрута назвали произошедшее крохоборством. Отметим, что новость о повышении стоимости проезда вызвала негативный шквал в сторону перевозчиков и администрации Владивостока. Местные жители считают неправильным повышение стоимости проезда в автобусах, которые находятся в не самом лучшем состоянии.
Напомним, последний раз стоимость проезда на общественном транспорте во Владивостоке повышалась в прошлом году. Тогда по просьбе перевозчиков стоимость повысилась незначительно, но перевозчики работающие на маршрутах связывающих город с посёлком Трудовое взвинтили цену сразу на 15 рублей.