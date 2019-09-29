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Posted 29 сентября 2019, 04:56

Published 29 сентября 2019, 04:56

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Жадность водителя сгубила: приморский перевозчик «повысил таксу» раньше времени

Жадность водителя сгубила: приморский перевозчик «повысил таксу» раньше времени

29 сентября 2019, 04:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Происшествие
На одном из маршрутов с пассажиров начали брать повышенную стоимость проезда раньше времени, сообщает РИА «Восток-Медиа». Проезд на автобусе № 49 уже стоит 28 рублей.

Приморские СМИ сообщают, что в одном из автобусов висит объявление о повышении стоимости проезда и водитель, не стесняясь берет с пассажиров повышенную плату. В объявлении, которое висит в автобусе сказано о том, что стоимость проезда повышается с 28 сентября, хотя официально стоимость повышается с 30.

Наглость перевозчика вызвала шквал негатива со стороны местных жителей. Пассажиры 49 маршрута назвали произошедшее крохоборством. Отметим, что новость о повышении стоимости проезда вызвала негативный шквал в сторону перевозчиков и администрации Владивостока. Местные жители считают неправильным повышение стоимости проезда в автобусах, которые находятся в не самом лучшем состоянии.

Напомним, последний раз стоимость проезда на общественном транспорте во Владивостоке повышалась в прошлом году. Тогда по просьбе перевозчиков стоимость повысилась незначительно, но перевозчики работающие на маршрутах связывающих город с посёлком Трудовое взвинтили цену сразу на 15 рублей.

#Новости#Происшествие
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