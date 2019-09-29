Жадность водителя сгубила: приморский перевозчик «повысил таксу» раньше времени

Приморские СМИ сообщают, что в одном из автобусов висит объявление о повышении стоимости проезда и водитель, не стесняясь берет с пассажиров повышенную плату. В объявлении, которое висит в автобусе сказано о том, что стоимость проезда повышается с 28 сентября, хотя официально стоимость повышается с 30.