С отклонениями: главный синоптик Приморья — про погоду в октябре

Posted 30 сентября 2019, 07:42
Published 30 сентября 2019, 07:42
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
О том, что в Приморье принесёт второй осенний месяц, Борис Викторович рассказал в большом интервью «Примпогоде». В целом, октябрь не должен сильно отклониться от нормы.
«Мы предполагаем, что октябрь может оказаться ближе к норме с отклонениями в более высокую сторону. Осадки в виде дождя и снега будут более частыми в северных районах Приморья», — сказал Борис Кубай.
К слову, период очень солнечного и тёплого бабьего лета на этой неделе в Приморье завершится. К концу семидневки ожидаются осадки, резкое похолодание и даже снег в некоторых районах из-за атмосферного фронта.
При этом ещё каких-то пару дней назад жара била все рекорды. В частности, во Владивостоке был установлен новый температурный максимум с 1938 года.