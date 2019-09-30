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Posted 30 сентября 2019, 07:42

Published 30 сентября 2019, 07:42

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

С отклонениями: главный синоптик Приморья — про погоду в октябре

30 сентября 2019, 07:42
Сюжет
Погода
Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал об ожиданиях на грядущий октябрь. Он назвал районы края, в которых будет дождить чаще всего, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О том, что в Приморье принесёт второй осенний месяц, Борис Викторович рассказал в большом интервью «Примпогоде». В целом, октябрь не должен сильно отклониться от нормы.

«Мы предполагаем, что октябрь может оказаться ближе к норме с отклонениями в более высокую сторону. Осадки в виде дождя и снега будут более частыми в северных районах Приморья», — сказал Борис Кубай.

К слову, период очень солнечного и тёплого бабьего лета на этой неделе в Приморье завершится. К концу семидневки ожидаются осадки, резкое похолодание и даже снег в некоторых районах из-за атмосферного фронта.

При этом ещё каких-то пару дней назад жара била все рекорды. В частности, во Владивостоке был установлен новый температурный максимум с 1938 года.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды#Борис Кубай
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