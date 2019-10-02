Массовую эвакуацию авто проводят в центре Владивостока

Posted 2 октября 2019, 07:24
Published 2 октября 2019, 07:24
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Пользователи социальных сетей сообщили о том, что в районе прогулочной зоны по улице Набережная ведётся активная зачистка дороги — эвакуаторщики увозят на арест-стоянки всех, кто наплевал на запрет парковки и оставил свои машины в неположенных местах. На снимках видно, как машинисты грузят несколько авто.
К слову, припарковаться в центре Владивостока, действительно, довольно сложно. Поэтому иногда автомобилисты оставляют машины, надеясь на то, что их нарушение будет не замечено.
Между тем, запретов становится всё больше и больше. Так, буквально сегодня РИА «Восток-Медиа» писало о том, что табличка «работает эвакуатор» появится ещё в одном районе города. Новое прибыльное место эвакуаторщикам обустроят в районе Нейбута.