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Posted 2 октября 2019, 07:24

Published 2 октября 2019, 07:24

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Массовую эвакуацию авто проводят в центре Владивостока

Массовую эвакуацию авто проводят в центре Владивостока

2 октября 2019, 07:24
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автомобиль
Массовая эвакуация автомобилей неподалёку от кинотеатра «Океан» ведётся в столице Дальнего Востока. Нарушителям правил парковки придётся забирать авто со штрафстоянки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пользователи социальных сетей сообщили о том, что в районе прогулочной зоны по улице Набережная ведётся активная зачистка дороги — эвакуаторщики увозят на арест-стоянки всех, кто наплевал на запрет парковки и оставил свои машины в неположенных местах. На снимках видно, как машинисты грузят несколько авто.

К слову, припарковаться в центре Владивостока, действительно, довольно сложно. Поэтому иногда автомобилисты оставляют машины, надеясь на то, что их нарушение будет не замечено.

Между тем, запретов становится всё больше и больше. Так, буквально сегодня РИА «Восток-Медиа» писало о том, что табличка «работает эвакуатор» появится ещё в одном районе города. Новое прибыльное место эвакуаторщикам обустроят в районе Нейбута.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобиль#Машины
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