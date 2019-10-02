Массовую эвакуацию авто проводят в центре Владивостока

Пользователи социальных сетей сообщили о том, что в районе прогулочной зоны по улице Набережная ведётся активная зачистка дороги — эвакуаторщики увозят на арест-стоянки всех, кто наплевал на запрет парковки и оставил свои машины в неположенных местах. На снимках видно, как машинисты грузят несколько авто.