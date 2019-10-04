Ещё одно крупное мероприятия станет причиной перекрытия дорог во Владивостоке

Posted 4 октября 2019, 03:44
Published 4 октября 2019, 03:44
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Во Владивостоке решили масштабным мероприятием провести закрытие байкерского сезона. Мотоциклисты проедут от центральной площади город в сторону бухты Шамора организованной колонной.
В связи с этим, с 13:00 до 13:40 часов будет ограничено движение по улице Светланская. Участок дороги будет отцеплен с перекрёстка на улице Алеутская до перекрёстка до улицы Уборевича. В это время автомобилисты могут проехать только по улицам Адмирала Фокина, Алеутская и Уборевича.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в конце сентября центр Владивостока и ряд улиц были перекрыты из-за проводимого в краевом центре марафона. Кроме того, возмущения жителей связаны с перекладкой теплосетей по улице Светланская в районе стадиона «Авангард». В утренний и вечерний час пик, на этом участке дороги собираются километровые пробки.