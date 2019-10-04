Ещё одно крупное мероприятия станет причиной перекрытия дорог во Владивостоке

В связи с этим, с 13:00 до 13:40 часов будет ограничено движение по улице Светланская. Участок дороги будет отцеплен с перекрёстка на улице Алеутская до перекрёстка до улицы Уборевича. В это время автомобилисты могут проехать только по улицам Адмирала Фокина, Алеутская и Уборевича.