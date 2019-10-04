Олег против Олега: самые крупные судебные тяжбы сентября в Приморье

Posted 4 октября 2019, 10:23
Published 4 октября 2019, 10:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Уссурийские неприятности
Арбитражный суд Приморского края принял к рассмотрению иск муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-электросеть» к администрации Уссурийского городского округа. Предприятие требует взыскать с администрации 20 695 357 рублей. Фактически эта сумма составляет траты предприятия за весь прошлый год. Суд начал ознакомление с документами. Пока дата заседания ещё не назначена.
Дорожные долги
Акционерное общество «Приморское автодорожное ремонтное предприятие», более известное, как «Примавтодор», подало в суд на Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. «Примавтодор» требует от краевых властей 89 657 211 рублей. Суд назначил предварительное заседание на четырнадцатое октября. Пока в судебных документах нет подробностей этого спора.
Колбаса и китайцы
Известное приморское предприятие ООО «Ратимир» подало в суд исковое заявление о взыскании 219 746 долларов с китайской компании Shandong Huayu Mechanical Equipment Co. Ltd. Сообщается, что судебный иск связан с исполнением обязательств по договорам поставки товаров.
Олег против Олега
Депутат артёмовской городской Думы Олег Ледовских подал в суд на владивостокского застройщика Олега Пикалова. Депутат требует от строителя 100 721 575 рублей. Пока ещё не прошло ни одного судебного заседания, поэтому документов, которые могут помочь установить истинную причину разбирательства Олегов нет. Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о деятельности Олега Пикалова. Именно он строит жилой дом, против которого яростно выступают приморские учёные.
Самый денежный суд
Владивостокская таможня требует от компании «Авинком» более миллиарда рублей. Ведомство обратилось в суд с требованием взыскания не уплаченного утилизационного сбора на сумму 1 136 610 900 рублей. Кроме того, компания находится в процессе ликвидации. Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, «Авинком» занимается торговлей легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности.