Олег против Олега: самые крупные судебные тяжбы сентября в Приморье

Депутат артёмовской городской Думы Олег Ледовских подал в суд на владивостокского застройщика Олега Пикалова. Депутат требует от строителя 100 721 575 рублей. Пока ещё не прошло ни одного судебного заседания, поэтому документов, которые могут помочь установить истинную причину разбирательства Олегов нет. Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о деятельности Олега Пикалова. Именно он строит жилой дом, против которого яростно выступают приморские учёные.