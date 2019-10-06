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Posted 6 октября 2019, 06:47

Published 6 октября 2019, 06:47

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Лентяи платят дважды: по Владивостоку носятся эвакуаторы

Лентяи платят дважды: по Владивостоку носятся эвакуаторы

6 октября 2019, 06:47
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автомобиль
Автомобилисты Владивостока сообщают о непрерывной эвакуации авто в разных районах города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Без выходных и перерывов» — именно таким мог бы быть девиз эвакуаторщиков Владивостока. Сегодня, 6 октября, водители эвакуаторов тоже трудятся, не покладая рук.

В частности, автомобилисты предупреждают друг друга о том, что, например, забирают машины в районе детского магазина на Луговой. Также на штраф-стоянку забирают авто в районе Красного знамени, 137. Об этом очевидцы событий сообщают в группе dpskontrol125rus: «Красного знамени 137 воруют тачки».

К слову, многие подписчики обратили внимание на то, что владельцы увезённых авто виноваты сами, оставляя машину под запрещающие знаки.

«Там знак запрещающий остановку и эвакуатор под ним прилеплен», «Лентяи платят дважды! Один раз в магазине, второй на штрафстоянке!», «Ну как бы нечего под знаком машинки бросать. Причём, понаставят на ровной половине дороги, а вы их царские повозки по ямам объезжайте…», — реакция подписчиков в соцсетях.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что проблема с парковкой авто в городе действительно стоит очень остро. На эту проблему обратил внимание даже полпред президента Юрий Трутнев, поручивший главе города решить проблему с парковками хотя бы в центре Владивостока.

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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобиль#Машины
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