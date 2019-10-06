Лентяи платят дважды: по Владивостоку носятся эвакуаторы

Posted 6 октября 2019, 06:47
Published 6 октября 2019, 06:47
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
«Без выходных и перерывов» — именно таким мог бы быть девиз эвакуаторщиков Владивостока. Сегодня, 6 октября, водители эвакуаторов тоже трудятся, не покладая рук.
В частности, автомобилисты предупреждают друг друга о том, что, например, забирают машины в районе детского магазина на Луговой. Также на штраф-стоянку забирают авто в районе Красного знамени, 137. Об этом очевидцы событий сообщают в группе dpskontrol125rus: «Красного знамени 137 воруют тачки».
К слову, многие подписчики обратили внимание на то, что владельцы увезённых авто виноваты сами, оставляя машину под запрещающие знаки.
«Там знак запрещающий остановку и эвакуатор под ним прилеплен», «Лентяи платят дважды! Один раз в магазине, второй на штрафстоянке!», «Ну как бы нечего под знаком машинки бросать. Причём, понаставят на ровной половине дороги, а вы их царские повозки по ямам объезжайте…», — реакция подписчиков в соцсетях.
РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что проблема с парковкой авто в городе действительно стоит очень остро. На эту проблему обратил внимание даже полпред президента Юрий Трутнев, поручивший главе города решить проблему с парковками хотя бы в центре Владивостока.