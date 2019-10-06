Лентяи платят дважды: по Владивостоку носятся эвакуаторы

«Там знак запрещающий остановку и эвакуатор под ним прилеплен», «Лентяи платят дважды! Один раз в магазине, второй на штрафстоянке!», «Ну как бы нечего под знаком машинки бросать. Причём, понаставят на ровной половине дороги, а вы их царские повозки по ямам объезжайте…», — реакция подписчиков в соцсетях.