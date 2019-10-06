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Posted 6 октября 2019, 04:46

Published 6 октября 2019, 04:46

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Приморье после пожара прибыла плавбаза «Петр Житников»

В Приморье после пожара прибыла плавбаза «Петр Житников»

6 октября 2019, 04:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Судно «Петр Житников», на котором ранее был потушен пожар, прибыло в Приморский край, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пожар на плавбазе продолжался неделю.

Федеральные СМИ сообщают, что судно «Петр Житников» прибыло в Приморский край. Целую неделю судно горело у берегов Сахалина.Отметим, что судно прибыло своим ходом. Движение к Приморскому краю «Петр Житников» начал 1 октября.

Отмечается, что судно загорелось в Тихом океане в 48 километрах от острова Итуруп. О происшествии сообщили в областном управлении МЧС по Сахалину. Сам пожар, по информации сотрудников ведомства, произошёл в ночь с 23 на 24 сентября. В первые часы были эвакуированы около двухсот человек. Позже стало известно, что с судна эвакуировали 363 человека из 419 находившихся на борту. Целую неделю шла борьба с пожаром, который впоследствии был локализован и потушен.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что у побережья посёлка Преображения в Приморье загорелся рыболовный траулер. Пожар удалось локализовать только спустя семь часов с момента возгорания. Площадь огня составила 500 квадратных метров.

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#Новости#Восток-Медиа FISH
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