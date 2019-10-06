В Приморье после пожара прибыла плавбаза «Петр Житников»

Отмечается, что судно загорелось в Тихом океане в 48 километрах от острова Итуруп. О происшествии сообщили в областном управлении МЧС по Сахалину. Сам пожар, по информации сотрудников ведомства, произошёл в ночь с 23 на 24 сентября. В первые часы были эвакуированы около двухсот человек. Позже стало известно, что с судна эвакуировали 363 человека из 419 находившихся на борту. Целую неделю шла борьба с пожаром, который впоследствии был локализован и потушен.