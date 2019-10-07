В мэрии Владивостока рассказали, чем занимались дорожники в выходные

На дорогах города, по словам пресс-службы администрации Приморской столицы, будут и дальше проведены ремонтные работы. В выходные не исключено, что из-за этого некоторым водителям пришлось пережить трудности. О том, что ограничения возможны и в дальнейшем, приморских автолюбителей в очередной раз предупреждают в мэрии города.