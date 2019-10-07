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Posted 7 октября 2019, 02:58

Published 7 октября 2019, 02:58

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В мэрии Владивостока рассказали, чем занимались дорожники в выходные

В мэрии Владивостока рассказали, чем занимались дорожники в выходные

7 октября 2019, 02:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Дорога
На дорогах Владивостока, судя по информации представителей администрации Владивостока, работали дорожники, которые, по их словам, укладывали асфальт, либо вели подготовку к асфальтированию трассы. И делали они это сразу в нескольких районах города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе мэрии краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что ремонт дорог в минувшие выходные был проведён на улицах Кирова, Луговая, Партизанский проспект, Нерчинская, Калинина, Нейбута, Снеговая, Маковского, Вилкова, Воропаева, Спиридонова, Шепеткова, Октябрьская и на Океанском проспекте. Где-то был, по словам мэрии, уложен новый асфальт, в других районах состоялась подготовка к асфальтированию.

«На Капитана Шефнера продолжаются работы по бетонированию спуска. Эти работы выполнены уже на 70%», — добавили специалисты.

На дорогах города, по словам пресс-службы администрации Приморской столицы, будут и дальше проведены ремонтные работы. В выходные не исключено, что из-за этого некоторым водителям пришлось пережить трудности. О том, что ограничения возможны и в дальнейшем, приморских автолюбителей в очередной раз предупреждают в мэрии города.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что, хоть дорожный ремонт во Владивостоке идёт, жители города в соцсетях почти ежедневно распространяют информацию о дорожных ямах. Не понравились дороги города и заместителю председателя правительства РФ — полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, который в четверг, 3 октября, решил их проверить вместе с главой города Олегом Гуменюком и губернатором края Олегом Кожемяко.

Показательно и то, что уже в третий раз краевой центр попадает в антирейтинг по качеству дорог.

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#Новости#Общество#Дорога#Владивосток
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