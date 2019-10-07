В мэрии Владивостока рассказали, чем занимались дорожники в выходные

Posted 7 октября 2019, 02:58
Published 7 октября 2019, 02:58
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе мэрии краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что ремонт дорог в минувшие выходные был проведён на улицах Кирова, Луговая, Партизанский проспект, Нерчинская, Калинина, Нейбута, Снеговая, Маковского, Вилкова, Воропаева, Спиридонова, Шепеткова, Октябрьская и на Океанском проспекте. Где-то был, по словам мэрии, уложен новый асфальт, в других районах состоялась подготовка к асфальтированию.
«На Капитана Шефнера продолжаются работы по бетонированию спуска. Эти работы выполнены уже на 70%», — добавили специалисты.
На дорогах города, по словам пресс-службы администрации Приморской столицы, будут и дальше проведены ремонтные работы. В выходные не исключено, что из-за этого некоторым водителям пришлось пережить трудности. О том, что ограничения возможны и в дальнейшем, приморских автолюбителей в очередной раз предупреждают в мэрии города.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что, хоть дорожный ремонт во Владивостоке идёт, жители города в соцсетях почти ежедневно распространяют информацию о дорожных ямах. Не понравились дороги города и заместителю председателя правительства РФ — полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, который в четверг, 3 октября, решил их проверить вместе с главой города Олегом Гуменюком и губернатором края Олегом Кожемяко.