Картина дня в Приморье: контейнеровоз, осенний снег и очень качественный монтаж

В Приморье на Лазовском перевале выпал первый снег. Пользователи соцсетей наперебой делятся кадрами прихода зимы в регион. Но несмотря на это, не все жители региона поверили в происходящее. Так, многие уверены в том, что видео было сделано ещё прошлой зимой. Однако, в другом инстаграм-сообществе mer_partizanska было опубликовано новое видео с Лазовского перевала. После чего сомнения скептиков были разрушены окончательно.