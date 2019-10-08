Картина дня в Приморье: контейнеровоз, осенний снег и очень качественный монтаж

Posted 8 октября 2019, 12:02
Published 8 октября 2019, 12:02
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Взял и сел на мель
В Уссурийском заливе ранним утром во вторник, 8 октября, иностранное судно село на мель. Из-за сильного порыва контейнеровоз, который стоял на якоре, сдрейфовал на песчаную отмель. Спасателям потребовалось несколько часов на то, чтобы при помощи буксиров спасти судно. На борту находились 26 человек. Все они — граждане КНР. В результате ЧП ни само иностранное судно, ни экипаж не пострадали.
Осенний снег
В Приморье на Лазовском перевале выпал первый снег. Пользователи соцсетей наперебой делятся кадрами прихода зимы в регион. Но несмотря на это, не все жители региона поверили в происходящее. Так, многие уверены в том, что видео было сделано ещё прошлой зимой. Однако, в другом инстаграм-сообществе mer_partizanska было опубликовано новое видео с Лазовского перевала. После чего сомнения скептиков были разрушены окончательно.
Очень качественный монтаж
Приморский сегмент социальной сети Instagram облетели видеокадры, где два молодых человека якобы сидят на пилоне Русского моста, свесив ноги. Через несколько секунд, один из них зацепился за край пилона и повис над пропастью. После чего камера медленно отдаляется и открывается вид на Русский мост с высоты птичьего полёта.
Своими впечатлениями от видео, опубликованного на Instagram-странице приморца, поделился приморский видеооператор Андрей Савин. По его словам, клип является продуктом качественного монтажа.