Отцы и дети: деятельность мэра Владивостока стала объектом критики в интернете

А о том, как эти заказы выполняются, в последнее время стало широко известно. Деятельностью мэра Владивостока недовольны горожане — они активно высмеивают его в социальных сетях и местных группах. Недоволен полномочный представитель президента Юрий Трутнев, который проверил городские дороги и выяснил, что федеральные средства пошли не совсем на то, на что должны были. Недоволен губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который, по неофициальной информации, 7 октября имел долгий и неприятный для последнего разговор с градоначальником.