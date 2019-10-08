Отцы и дети: деятельность мэра Владивостока стала объектом критики в интернете

Posted 8 октября 2019, 10:28
Published 8 октября 2019, 10:28
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Так уж повелось, что бывших градоначальников Владивостока объединяет не только драматическая судьба, но и большая семья. Например, у последнего мэра, оставшегося на свободе Виталия Веркеенко — трое детей. У последнего градоначальника попавшего в тюрьму Игоря Пушкарёва — тоже трое детей. В отличие от прешественников, дети которых находятя ещё в «нежном возрате», нынешний мэр Владивостока — отец двоих взрослых сыновей, которых он, по информации некоторых источников источников, якобы привлекает к работе с подрядчиками, выполняющими муниципальные заказы.
А о том, как эти заказы выполняются, в последнее время стало широко известно. Деятельностью мэра Владивостока недовольны горожане — они активно высмеивают его в социальных сетях и местных группах. Недоволен полномочный представитель президента Юрий Трутнев, который проверил городские дороги и выяснил, что федеральные средства пошли не совсем на то, на что должны были. Недоволен губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который, по неофициальной информации, 7 октября имел долгий и неприятный для последнего разговор с градоначальником.
Но если до приезда полпреда недовольство мэром носило пассивно-агрессивный характер, то сейчас город перешёл в активное наступление. В социальных сетях и мессенджерах появились первые группы, посвящённые деятельности мэра и его сыновей, которых Гуменюк якобы привлекает к некой деятельности, связанной с муниципальными заказами. Вопрос о том, насколько законна такая деятельность, если приведенные там факты действительно имели место, остаётся открытым.
Кроме того, источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что мэром уже якобы заинтересовались силовики. Пока они только присматриваются к градоначальнику, но никто не знает, чем могут закончиться эти «смотрины». Эти же источники сообщают, что недовольство федерального центра, недовольство регионального руководства и внимание силовиков, это те самые политические хуки, которые нокаутировали многих прошлых мэров Владивостока.
Источники не исключают, что замена бордюрных камней по всему городу может завершиться, вслед за карьерой очередного градоначальника. Напомним, чаще всего свою политическую карьеру мэры дальневосточной столицы заканчивали после уголовного преследования. Только Виталию Веркеенко, который около года назад добровольно покинул должность, удалось «сломать систему».