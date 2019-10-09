Вот это поворот: всплыли новые детали резонансного избиения пенсионеров в Приморье

На данный момент известно, что в подъезде дома на улице Адмирала Юмашева неизвестные причинили телесные повреждения 51-летней женщине, её 54-летнему супругу и другу семьи. Двоих пострадавших направили на амбулаторное лечение, а вот 54-летнему мужчине диагностировали перелом правой лучевой кости, поэтому его оставили в больнице.