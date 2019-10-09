Вот это поворот: всплыли новые детали резонансного избиения пенсионеров в Приморье

Posted 9 октября 2019, 14:27
Published 9 октября 2019, 14:27
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе управления МВД России по городу Владивостоку, в дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) поступили встречные заявления граждан.
На данный момент известно, что в подъезде дома на улице Адмирала Юмашева неизвестные причинили телесные повреждения 51-летней женщине, её 54-летнему супругу и другу семьи. Двоих пострадавших направили на амбулаторное лечение, а вот 54-летнему мужчине диагностировали перелом правой лучевой кости, поэтому его оставили в больнице.
Сотрудники полиции устанавливают личности всех участников происшествия. Опрашиваются очевидцы. Потерпевшие направлены для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Отметим, что один из мужчин, в отношении которого поступила жалоба, обратился с встречным заявлением (ему диагностирован перелом костей носа).
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этом конфликте, поводом стала потасовка из-за парковки автомобиля.