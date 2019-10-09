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Posted 9 октября 2019, 14:27

Published 9 октября 2019, 14:27

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Вот это поворот: всплыли новые детали резонансного избиения пенсионеров в Приморье

Вот это поворот: всплыли новые детали резонансного избиения пенсионеров в Приморье

9 октября 2019, 14:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Полиция Приморья разбирается в инциденте, во время которого были избиты нескольких человек после конфликта на парковке. Выяснилось, что было подано встречное заявление, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе управления МВД России по городу Владивостоку, в дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) поступили встречные заявления граждан.

На данный момент известно, что в подъезде дома на улице Адмирала Юмашева неизвестные причинили телесные повреждения 51-летней женщине, её 54-летнему супругу и другу семьи. Двоих пострадавших направили на амбулаторное лечение, а вот 54-летнему мужчине диагностировали перелом правой лучевой кости, поэтому его оставили в больнице.

Сотрудники полиции устанавливают личности всех участников происшествия. Опрашиваются очевидцы. Потерпевшие направлены для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Отметим, что один из мужчин, в отношении которого поступила жалоба, обратился с встречным заявлением (ему диагностирован перелом костей носа).

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об этом конфликте, поводом стала потасовка из-за парковки автомобиля.

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