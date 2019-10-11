Первая жертва дорожных работ появилась во Владивостоке

Ситуация сложилась таким образом, что канализационный люк подпрыгнул, когда по нему проехал грузовик. В результате чего люк пробил бензобак грузовика. В инстаграм-сообществе dps.control есть кадры, как из бензобака после удара люка начинает вытекать бензин. Очевидцам можно сказать повезло, что рядом не оказалось открытого источника огня, который мог бы усугубить ситуацию.