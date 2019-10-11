Первая жертва дорожных работ появилась во Владивостоке

Posted 11 октября 2019, 01:37
Published 11 октября 2019, 01:37
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Во Владивостоке начинают появляться первые жертвы дорожных работ. Один из таких случаев произошёл 10 октября на улице Вилкова, где не так давно проводились ремонтные работы. Водитель грузовика, проезжая по асфальту, не ожидал, что в скором времени его автомобилю потребуется ремонт.
Ситуация сложилась таким образом, что канализационный люк подпрыгнул, когда по нему проехал грузовик. В результате чего люк пробил бензобак грузовика. В инстаграм-сообществе dps.control есть кадры, как из бензобака после удара люка начинает вытекать бензин. Очевидцам можно сказать повезло, что рядом не оказалось открытого источника огня, который мог бы усугубить ситуацию.
Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что в данном случае ответственность должны понести дорожные рабочие и те, кто принимал ремонт на данном участке. Многие добавили, что ранее уже сообщали о проблеме с канализационным люком по улице Вилкова.
«Видел, как под автобусом этот люк прыгал. Не удивительно, что подобное произошло», «Зачем ставить такие люки, которые не выдерживают большегрузов», «Почему только в нашей стране люки на дорогах», — писали интернет-пользователи.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что раскуроченные груды асфальта и старые канализационные люки лежат на дороге по проспекту Красного Знамени. Удивляет горожан и тот факт, что рядом с опасным участком дороги сегодня утром не было рабочих и спецтехники.