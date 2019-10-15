Во Владивостоке ввели новое ограничение для большегрузов

Новые ограничения будут касаться большегрузного транспорта. Теперь им будет запрещён поворот на Некрасовский путепровод со стороны Океанского проспекта, в районе дома №165. Новые ограничения будут действовать так для тех, кто движется с Океанского проспекта, так и с Народного проспекта.