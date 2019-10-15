Во Владивостоке ввели новое ограничение для большегрузов

Posted 15 октября 2019, 10:55
Published 15 октября 2019, 10:55
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Новые ограничения будут касаться большегрузного транспорта. Теперь им будет запрещён поворот на Некрасовский путепровод со стороны Океанского проспекта, в районе дома №165. Новые ограничения будут действовать так для тех, кто движется с Океанского проспекта, так и с Народного проспекта.
В скором времени на этом участке дородного движения установят знаки «Запрещено движение с прицепом»
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке ограничили движение для крупногабаритного транспорта на самых оживлённых улицах города. Теперь водителям большегрузов запрещено ездить в черте города в рабочие дни с 7 до 20 часов.