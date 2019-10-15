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Posted 15 октября 2019, 10:55

Published 15 октября 2019, 10:55

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Во Владивостоке ввели новое ограничение для большегрузов

Во Владивостоке ввели новое ограничение для большегрузов

15 октября 2019, 10:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
Мэрия Владивостока совместно с ГИБДД приняло решение о запрете поворота с Океанского проспекта на Некрасовский путепровод. В ближайшее время там установят дорожные знаки «Запрещено движение с прицепом», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Новые ограничения будут касаться большегрузного транспорта. Теперь им будет запрещён поворот на Некрасовский путепровод со стороны Океанского проспекта, в районе дома №165. Новые ограничения будут действовать так для тех, кто движется с Океанского проспекта, так и с Народного проспекта.

В скором времени на этом участке дородного движения установят знаки «Запрещено движение с прицепом»

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке ограничили движение для крупногабаритного транспорта на самых оживлённых улицах города. Теперь водителям большегрузов запрещено ездить в черте города в рабочие дни с 7 до 20 часов.

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#Новости#Общество#Владивосток#Ограничение движения
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