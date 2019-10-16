Дикий аудитор проверил ход дорожных работ во Владивостоке

Posted 16 октября 2019, 11:23
Published 16 октября 2019, 11:23
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Первые сообщения о том, что в районе Военного Шоссе гуляет дикое животное, появились в социальной сети «инстаграм». Очевидцы, которые не только увидели кабана, но и успели его снять на фото-видеокамеру, делились своими файлами с другими горожанами. Примечательно, что большинство жителей Владивостока совершено спокойно реагировали на черную дикую свинью и безразлично проезжали мимо на своих авто, сообщает РИА «Восток-Медиа».
А вот те, кто узнал о присутствии кабана из социальных сетей, выразили бурные эмоции. У некоторых даже открылся дар острого юмора, так как все принялись шутить и придумывать поводы, по которым здесь оказался кабан.
Кто-то посчитал, что кабан проинспектировал как проходит ремонт дорожного полотна и замена бордюров во Владивостоке, а кто-то усмехнулся над тем, что скоро конец света и где-то строится Ноев ковчег.
К сожалению, какова дальнейшая судьба животного — пока неизвестно. Но не исключено, что дикий зверь объявится снова, только уже в другом районе Владивостока.