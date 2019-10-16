Дикий аудитор проверил ход дорожных работ во Владивостоке

Первые сообщения о том, что в районе Военного Шоссе гуляет дикое животное, появились в социальной сети «инстаграм». Очевидцы, которые не только увидели кабана, но и успели его снять на фото-видеокамеру, делились своими файлами с другими горожанами. Примечательно, что большинство жителей Владивостока совершено спокойно реагировали на черную дикую свинью и безразлично проезжали мимо на своих авто, сообщает РИА «Восток-Медиа».