Ослепительных браконьеров задержали в Пожарском районе Приморья

Posted 16 октября 2019, 11:03
Published 16 октября 2019, 11:03
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Еще летом текущего года сотрудники центра «Амурский тигр» получили информацию о том, что в тайге Пожарского района ведут промысел браконьеры. Недавно эта информация подтвердилась, и специалисты начали проверку.
Сотрудники центра «Амурский тигр» обнаружили на болоте свежие следы вездехода, который продолжался до угодий, где охота запрещена. Специалисты пошли по следу и через какое-то время услышали выстрелы. Направившись на звук, они увидели сам вездеход и мужчину, который им управлял. Все четыре браконьера попытались сбежать, но они были задержаны. Примечательно, что четвертый мужчина хотел остаться незамеченным, так как находился в засаде и ослеплял животных прожектором, но его тоже обнаружили.
Задержанные являются жителями поселка Лучегорска и, судя по всему, браконьерство – это их заработок. Такой вывод был сделан после досмотра вездехода, в котором были обнаружены оптические прицелы, боеприпасы, тепловизоры, прожекторные фонари, сети, рыба и несколько туш косуль.
Деяния жителей Лучегорска попадают под статью уголовного кодекса России «Незаконная охота». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчинам может грозить либо штраф до миллиона рублей, либо срок за решеткой, длинной пять лет. В любом случае им придется компенсировать ущерб, нанесенный флоре и фауне Приморского края, а это довольно внушительная сумма.