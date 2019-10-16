vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября 2019, 11:03

Published 16 октября 2019, 11:03

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

колючая проволока

Ослепительных браконьеров задержали в Пожарском районе Приморья

16 октября 2019, 11:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi. колючая проволока
Сюжет
Браконьеры
Четыре браконьера могут стать фигурантами уголовного дела из-за незаконной охоты в «тихой зоне», куда не выдаются разрешения на отстрел диких животных. Своими действиями мужчины не оставляли животным никаких шансов на жизнь, тем самым они нанесли колоссальный ущерб природе Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Еще летом текущего года сотрудники центра «Амурский тигр» получили информацию о том, что в тайге Пожарского района ведут промысел браконьеры. Недавно эта информация подтвердилась, и специалисты начали проверку.

Сотрудники центра «Амурский тигр» обнаружили на болоте свежие следы вездехода, который продолжался до угодий, где охота запрещена. Специалисты пошли по следу и через какое-то время услышали выстрелы. Направившись на звук, они увидели сам вездеход и мужчину, который им управлял. Все четыре браконьера попытались сбежать, но они были задержаны. Примечательно, что четвертый мужчина хотел остаться незамеченным, так как находился в засаде и ослеплял животных прожектором, но его тоже обнаружили.

Задержанные являются жителями поселка Лучегорска и, судя по всему, браконьерство – это их заработок. Такой вывод был сделан после досмотра вездехода, в котором были обнаружены оптические прицелы, боеприпасы, тепловизоры, прожекторные фонари, сети, рыба и несколько туш косуль.

Деяния жителей Лучегорска попадают под статью уголовного кодекса России «Незаконная охота». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчинам может грозить либо штраф до миллиона рублей, либо срок за решеткой, длинной пять лет. В любом случае им придется компенсировать ущерб, нанесенный флоре и фауне Приморского края, а это довольно внушительная сумма.

Материалы по теме
Эксперт: задержанных в Приморье браконьеров из КНДР могут расстрелятьВ Приморье скончался северокорейский браконьерЕщё пятерых браконьеров из КНДР взяли под стражу в Приморье
#Новости#Общество#Браконьерство#Браконьеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика