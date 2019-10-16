Ослепительных браконьеров задержали в Пожарском районе Приморья

Сотрудники центра «Амурский тигр» обнаружили на болоте свежие следы вездехода, который продолжался до угодий, где охота запрещена. Специалисты пошли по следу и через какое-то время услышали выстрелы. Направившись на звук, они увидели сам вездеход и мужчину, который им управлял. Все четыре браконьера попытались сбежать, но они были задержаны. Примечательно, что четвертый мужчина хотел остаться незамеченным, так как находился в засаде и ослеплял животных прожектором, но его тоже обнаружили.