Никита Исаев на встрече с общественностью похвастал часами за два миллиона рублей

«Однажды я стоял в Германии в очереди в клуб, иногда я бываю там на дискотеках, не люблю российскую музыку, и ко мне подошла группа арабов и начала здороваться. Я осознал, что с меня сняли часы в момент, когда они убегали. Никакого огорчения я не испытал, скорее облегчение. Честно говоря, я ношу эти, просто потому что других у меня нет», — сообщил Никита Исаев.