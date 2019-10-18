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Posted 18 октября 2019, 11:10

Published 18 октября 2019, 11:10

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Никита Исаев на встрече с общественностью похвастал часами за два миллиона рублей

18 октября 2019, 11:10
Сюжет
Эксклюзив
На прошедшей встрече с приморцами скандально известный политолог Никита Исаев рассказал сколько стоят его часы, сообщает РИА «Восток-Медиа». Об этом его спросил один из посетителей конференции.

На вопрос о часах Никита Исаев ответил, что это BREGUET MARINE ROYAL WHITE GOLD, такие же как у депутата Госдумы Константина Затулина.

«Я покупал их в 2012 или 2013 и стоили они 35 000 долларов», — сообщил Никита Исаев о своём массивном хронометре «Бреге» из белого золота. В пересчёте на сегодняшний курс рубля, это более двух миллионов рублей. Кроме того, федеральный эксперт рассказал, что у него были ещё одни такие же часы, но они были потеряны.

«Однажды я стоял в Германии в очереди в клуб, иногда я бываю там на дискотеках, не люблю российскую музыку, и ко мне подошла группа арабов и начала здороваться. Я осознал, что с меня сняли часы в момент, когда они убегали. Никакого огорчения я не испытал, скорее облегчение. Честно говоря, я ношу эти, просто потому что других у меня нет», — сообщил Никита Исаев.

Посетитель встречи отметил, что Исаев обогнал приморских парламентариев по стоимости часов, на что депутат Госдумы Олег Шеин, который прибыл в Приморский край вместе с Исаевым, показал своё пустое запястье и отметил, что нормальные парламентарии вообще не носят часов.

Касательно средств, на которые он смог позволить себе такие роскошные часы, Исаев ответил, что когда-то в двухтысячных годах он занимался бизнесом и заработал достаточно, чтобы не быть бедным человеком.

Отметим, что в числе приоритетных направлений, которые Исаев хочет рассмотреть на Дальнем Востоке есть извечные социальные проблемы, такие как обманутые дольщики. Любопытно, что обманутым приморским дольщикам сможет сказать человек, который половину стоимости их квартиры носит на руке, а вторую половину потерял в Германии.

#Новости#Эксклюзив#Власть
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