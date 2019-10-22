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Posted 22 октября 2019, 06:56

Published 22 октября 2019, 06:56

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Медведев, помоги: власти Приморья направили запрос премьер-министру по авиазаводу

Медведев, помоги: власти Приморья направили запрос премьер-министру по авиазаводу

22 октября 2019, 06:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Завод
Руководство 322 Авиационного ремонтного завода встретилось с представителями администрации Приморья, чтобы обсудить будущее предприятия. В итоге стороны направили запрос премьер-министру страны с предложением наладить работу завода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации агентства РИА Новости, глава департамента промышленности администрации Приморья Алексей Пикалов провёл встречу с руководством 322 Авиационного ремонтного завода. В ходе переговоров стороны обсудили возможные варианты выхода из кризиса, обрушившегося на предприятие.

Одним из путей выхода из ситуации власти Приморья и руководство завода видят в федеральной поддержке, которая необходима предприятию. Так, стороны направили ходатайство премьер-министру правительства страны Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проект по сборе гражданских самолётов на заводе. Данная мера, по словам авторов запроса, поможет обеспечить необходимую нагрузку для завода, чтобы сохранить рабочий персонал предприятия.

«По итогам встречи нами подготовлено ходатайство на имя Медведева за подписью губернатора Приморья о поддержке проекта по сборке гражданских самолётов», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что работников авиазавода в селе Воздвиженка перевели на «двухдневку» из-за несоблюдения сроков контрактования гособоронзаказа, задержек авансирования и оплаты уже выполненных работ. При этом 52 сотрудника отказались от новых условий и написали заявления об увольнении.

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#Новости#Общество#Владивосток#Завод#Авиация
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