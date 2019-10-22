Медведев, помоги: власти Приморья направили запрос премьер-министру по авиазаводу

Одним из путей выхода из ситуации власти Приморья и руководство завода видят в федеральной поддержке, которая необходима предприятию. Так, стороны направили ходатайство премьер-министру правительства страны Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проект по сборе гражданских самолётов на заводе. Данная мера, по словам авторов запроса, поможет обеспечить необходимую нагрузку для завода, чтобы сохранить рабочий персонал предприятия.