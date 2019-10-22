Медведев, помоги: власти Приморья направили запрос премьер-министру по авиазаводу

Posted 22 октября 2019, 06:56
Published 22 октября 2019, 06:56
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
По информации агентства РИА Новости, глава департамента промышленности администрации Приморья Алексей Пикалов провёл встречу с руководством 322 Авиационного ремонтного завода. В ходе переговоров стороны обсудили возможные варианты выхода из кризиса, обрушившегося на предприятие.
Одним из путей выхода из ситуации власти Приморья и руководство завода видят в федеральной поддержке, которая необходима предприятию. Так, стороны направили ходатайство премьер-министру правительства страны Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проект по сборе гражданских самолётов на заводе. Данная мера, по словам авторов запроса, поможет обеспечить необходимую нагрузку для завода, чтобы сохранить рабочий персонал предприятия.
«По итогам встречи нами подготовлено ходатайство на имя Медведева за подписью губернатора Приморья о поддержке проекта по сборке гражданских самолётов», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что работников авиазавода в селе Воздвиженка перевели на «двухдневку» из-за несоблюдения сроков контрактования гособоронзаказа, задержек авансирования и оплаты уже выполненных работ. При этом 52 сотрудника отказались от новых условий и написали заявления об увольнении.