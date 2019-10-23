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Posted 23 октября 2019, 10:45

Published 23 октября 2019, 10:45

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Трущобы «занзибара»: центр одного из городов Приморья «захватили» мусор и крысы

23 октября 2019, 10:45
Сюжет
Мусор
В самом центре Уссурийска, по словам одного из жителей Приморья, можно увидеть не красоту города, а гору мусора, которая «образовалась» прямо в одном из зданий. Очевидец недоумевает по поводу того, почему на это никто не обращает внимания. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о том, как центр одного из городов почти «тонет» в мусоре, появилась в социальной сети Instagram в паблике mark2_che. Очевидец произошедшего пояснил, что настоящую свалку с крысами можно увидеть в районе улицы Горького, в самом центре Уссурийска. В здании — несколько сотен мешков с мусором, которые уже успели облюбовать крысы.

«Что за трущобы занзибара? Куда смотрят коммунальные службы? Рассадник заразы. И крысы везде. Выходит, здесь одни свиньи? И это в сердце здания, даже не во дворе», — высказал своё мнение очевидец произошедшего.

При этом пользователь соцсетей решил и других жителей города об опасности.

«Улица Чичерина, вас та же участь ждёт, если вы не будете бороться с лентяями, которые выбрасывают мусор возле подъезда», — высказал своё мнение очевидец произошедшего.

Другие подписчики отметили, что в здании всегда была «расположена» настоящая помойка. А некоторые решили обратиться к людям, которые «не доходят» до мусорных баков для того, чтобы напомнить им о чистоте и порядке в городе.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что рассадник крыс нашли и в центре столицы Дальнего Востока. Так, по мнению одного из пользователей, в районе улицы Семёновская во Владивостоке «твориться жесть и находится рассадник крыс и болезней». Другие же обрушились с критикой на управляющую компанию и самих жителей близлежащих домов, которые не следят за состоянием своего двора.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#Мусор
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