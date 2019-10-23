Трущобы «занзибара»: центр одного из городов Приморья «захватили» мусор и крысы

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что рассадник крыс нашли и в центре столицы Дальнего Востока. Так, по мнению одного из пользователей, в районе улицы Семёновская во Владивостоке «твориться жесть и находится рассадник крыс и болезней». Другие же обрушились с критикой на управляющую компанию и самих жителей близлежащих домов, которые не следят за состоянием своего двора.