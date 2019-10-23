Трущобы «занзибара»: центр одного из городов Приморья «захватили» мусор и крысы

Posted 23 октября 2019, 10:45
Published 23 октября 2019, 10:45
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Информация о том, как центр одного из городов почти «тонет» в мусоре, появилась в социальной сети Instagram в паблике mark2_che. Очевидец произошедшего пояснил, что настоящую свалку с крысами можно увидеть в районе улицы Горького, в самом центре Уссурийска. В здании — несколько сотен мешков с мусором, которые уже успели облюбовать крысы.
«Что за трущобы занзибара? Куда смотрят коммунальные службы? Рассадник заразы. И крысы везде. Выходит, здесь одни свиньи? И это в сердце здания, даже не во дворе», — высказал своё мнение очевидец произошедшего.
При этом пользователь соцсетей решил и других жителей города об опасности.
«Улица Чичерина, вас та же участь ждёт, если вы не будете бороться с лентяями, которые выбрасывают мусор возле подъезда», — высказал своё мнение очевидец произошедшего.
Другие подписчики отметили, что в здании всегда была «расположена» настоящая помойка. А некоторые решили обратиться к людям, которые «не доходят» до мусорных баков для того, чтобы напомнить им о чистоте и порядке в городе.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что рассадник крыс нашли и в центре столицы Дальнего Востока. Так, по мнению одного из пользователей, в районе улицы Семёновская во Владивостоке «твориться жесть и находится рассадник крыс и болезней». Другие же обрушились с критикой на управляющую компанию и самих жителей близлежащих домов, которые не следят за состоянием своего двора.