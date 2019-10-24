Труп на пляже: в Приморье раскрыто убийство двухмесячной давности

Спустя два месяца расследование дало свои результаты. Криминалистам удалось установить личность предполагаемого убийцы и место его нахождения. Подозреваемым оказался 34-летний житель края, который признался в совершении преступления. По словам мужчины, с убитым он познакомился случайно, во время совместного употребления спиртных напитков. В процессе диалога, собутыльники начали друг друга оскорблять, в результате чего один из них схватился за нож и нанёс смертельные раны другому.