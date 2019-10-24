Труп на пляже: в Приморье раскрыто убийство двухмесячной давности

Posted 24 октября 2019, 05:01
Published 24 октября 2019, 05:01
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Тело 45-летнего мужчины с ранами в области туловища было обнаружено 6 августа на пляже «Чайка» в столице Приморья. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных и следственных органов квалифицировали преступление как убийство. В связи с чем Следственное управление СКР по Приморью возбудило уголовное дело.
Спустя два месяца расследование дало свои результаты. Криминалистам удалось установить личность предполагаемого убийцы и место его нахождения. Подозреваемым оказался 34-летний житель края, который признался в совершении преступления. По словам мужчины, с убитым он познакомился случайно, во время совместного употребления спиртных напитков. В процессе диалога, собутыльники начали друг друга оскорблять, в результате чего один из них схватился за нож и нанёс смертельные раны другому.
Во время следственного эксперимента на месте преступления, подозреваемый рассказал всю хронологию событий и то как наносил удары ножом. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается и в отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Следственный комитет распутывают загадочное убийство 21-летней девушки во Владивостоке. В качестве подозреваемого задержан муж убитой. Однако, у следователей появились новые данные о происшествии. В связи с чем в уголовном деле могут появится новые обстоятельства.