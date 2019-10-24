vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября 2019, 05:01

Published 24 октября 2019, 05:01

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Убийство на пляже

Труп на пляже: в Приморье раскрыто убийство двухмесячной давности

24 октября 2019, 05:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Убийство на пляже
Сюжет
Следственный комитет
Во Владивостоке был задержан 34-летний житель края по подозрению в убийстве на одном из пляжей города. По версии следствия, между задержанным и убитым произошёл конфликт во время совместного распития алкоголя, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Тело 45-летнего мужчины с ранами в области туловища было обнаружено 6 августа на пляже «Чайка» в столице Приморья. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных и следственных органов квалифицировали преступление как убийство. В связи с чем Следственное управление СКР по Приморью возбудило уголовное дело.

Спустя два месяца расследование дало свои результаты. Криминалистам удалось установить личность предполагаемого убийцы и место его нахождения. Подозреваемым оказался 34-летний житель края, который признался в совершении преступления. По словам мужчины, с убитым он познакомился случайно, во время совместного употребления спиртных напитков. В процессе диалога, собутыльники начали друг друга оскорблять, в результате чего один из них схватился за нож и нанёс смертельные раны другому.

Во время следственного эксперимента на месте преступления, подозреваемый рассказал всю хронологию событий и то как наносил удары ножом. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается и в отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Следственный комитет распутывают загадочное убийство 21-летней девушки во Владивостоке. В качестве подозреваемого задержан муж убитой. Однако, у следователей появились новые данные о происшествии. В связи с чем в уголовном деле могут появится новые обстоятельства.

Материалы по теме
Привет из 90-х: «братки» похитили людей в приморском посёлкеГибелью женщины в ущелье Дарданеллы заинтересовались следователиВ Приморье распутывают загадочное убийство 21-летней девушки
#Новости#Владивосток#Следственный комитет#Убийство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика