Во Владивостоке грузовик провалился под асфальт и пробил водопровод

Posted 24 октября 2019, 05:55
Published 24 октября 2019, 05:55
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В инстаграм-сообществе dpskontrol125rus появилось видео, на котором грузовой автомобиль провалился под асфальт, а на месте разлома дорожного полотна наружу выходят брызги воды. Судя по всему, транспортное средство задело водопровод, проходивший под дорожным покрытием.
В другом инстаграм-сообществе dps.control появилось более подробное описание события на проспекте 100-летия Владивостоку. Женский голос за кадром утверждает, что грузовой автомобиль ехал облагораживать парк, но вот незадача – провалился под асфальт. При этом автор видео не стесняется высказывать своё недовольство по поводу случившегося.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в центре Владивостока грузовик снёс тротуарные столбики и цепи ограждения. Впоследствии водителя большегруза удалось найти, а мэрия города предъявила сумму ущерба.