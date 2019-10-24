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Posted 24 октября 2019, 05:55

Published 24 октября 2019, 05:55

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Во Владивостоке грузовик провалился под асфальт и пробил водопровод

24 октября 2019, 05:55
Сюжет
Происшествие
На проспекте 100-летия Владивостоку дорожное покрытие не выдержало вес грузового автомобиля. На месте происшествия провалился асфальт, а также повредился водопровод, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В инстаграм-сообществе dpskontrol125rus появилось видео, на котором грузовой автомобиль провалился под асфальт, а на месте разлома дорожного полотна наружу выходят брызги воды. Судя по всему, транспортное средство задело водопровод, проходивший под дорожным покрытием.

В другом инстаграм-сообществе dps.control появилось более подробное описание события на проспекте 100-летия Владивостоку. Женский голос за кадром утверждает, что грузовой автомобиль ехал облагораживать парк, но вот незадача – провалился под асфальт. При этом автор видео не стесняется высказывать своё недовольство по поводу случившегося.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в центре Владивостока грузовик снёс тротуарные столбики и цепи ограждения. Впоследствии водителя большегруза удалось найти, а мэрия города предъявила сумму ущерба.

#Новости#Происшествие
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