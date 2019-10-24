Во Владивостоке грузовик провалился под асфальт и пробил водопровод

В другом инстаграм-сообществе dps.control появилось более подробное описание события на проспекте 100-летия Владивостоку. Женский голос за кадром утверждает, что грузовой автомобиль ехал облагораживать парк, но вот незадача – провалился под асфальт. При этом автор видео не стесняется высказывать своё недовольство по поводу случившегося.