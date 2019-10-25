Россияне не в восторге от качества медицинского обслуживания

Posted 25 октября 2019, 07:32
Published 25 октября 2019, 07:32
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В понедельник, 21 октября, стало известно, что Минздрав запустил анализ мощностей первичного звена здравоохранения по всей России. До 15 ноября регионы должны будут предоставить данные в межведомственную комиссию правительства. В частности, комиссия хочет увидеть паспорта поликлиники схемы их размещения. В дальнейшем эти данные должны стать фундаментом для масштабной медицинской реформы по всей России.
Реформа российской медицине, безусловно необходима, в особенности её ждут российские удалённые населённые пункты. Пользователи сети интернет высказали своё мнение в опросе, который агентство провело в социальной сети ВКонтакте. Оказалось, что россияне не удовлетворены медициной и не смотря на огромные фонды и медпрограммы, в больницах до сих пор «не всё гладко».
Россиянам предлагались семь вариантов ответов, на вопрос о том, что именно их неустраивает в медицинском обслуживании. Среди вариантов ответа были был дефицит квалифицированных врачей, долгая очередь, хамство, устаревшее оборудование, дороговизна услуг, отсутствие узкопрофильной диагностики или всё выше перечисленное.
Очень много голосов респонденты отдали за вариант «Устаревшее оборудование больниц и поликлиник, плохое состояние помещений в медучреждениях, палатах, приемных». Более сорока процентов проголосовавших в некоторых регионах считают, что это именно та проблема, с которой нужно бороться в первую очередь. На втором месте оказался дефицит квалифицированных кадров, за него проголосовали около тридцати процентов респондентов. Третье место с 29% занял вариант «Отношение медперсонала к пациентам (хамство, грубость, агрессия, халатность)».
По информации Минздрава, сейчас в работе первичного медицинского звена заняты 305 тысяч врачей и 545 тысяч человек среднего медперсонала при дефиците кадров от 7,7% до 19,3% в зависимости от категории специалиста. Причиной дефицита кадров в ведомстве считают низкую долю окладов в структуре зарплат медиков. Отметим, что медицинская реформа была анонсирована после череды медицинских скандалов и врачебных забастовок, о которых ранее сообщало РИА «Восток-Медиа».
В частности РИА «Восток-Медиа» сообщало, что магаданцев, больных раковыми заболеваниями переселяли на инженерно-технический этаж из-за ремонта корпуса онкологического диспансера. Тогда, власти Магаданской области еще летом 2019 запланировали капитальный ремонт здания диспансера, но переселять больных и врачей на время реконструкции оказалось некуда.
Зарплата почти половины врачей Приангарья в прошлом году не соответствовала уровню, заложенному в майских указах президента России. Аналитика показала, что более 47% врачей, а это почти 4000 человек, не получают расчет в сумме 73826 рублей, исходя из средней зарплаты по экономике 36913 рублей. Из среднего медперсонала 54%, то есть почти 12000 человек, не получают зарплату в 36913 рублей. Не решились и глобальные проблемы в здравоохранении Хабаровского края.