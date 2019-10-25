Россияне не в восторге от качества медицинского обслуживания

Зарплата почти половины врачей Приангарья в прошлом году не соответствовала уровню, заложенному в майских указах президента России. Аналитика показала, что более 47% врачей, а это почти 4000 человек, не получают расчет в сумме 73826 рублей, исходя из средней зарплаты по экономике 36913 рублей. Из среднего медперсонала 54%, то есть почти 12000 человек, не получают зарплату в 36913 рублей. Не решились и глобальные проблемы в здравоохранении Хабаровского края.