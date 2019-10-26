Уходит детство: приморцы скорбят в связи со смертью основателя крупнейшей компании

Posted 26 октября 2019, 02:46
Published 26 октября 2019, 02:46
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Основатель крупнейшей компании «Славда» Юрий Серебряков ушёл из жизни на 75-м году жизни. Его сын, экс-заместитель главы Приморья Павел Серебряков рассказал об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Другие пользователи соцсетей под постом высказали свои слова соболезнования. Кто-то знал Юрия Серебрякова лично, а некоторые решили поддержать Павла Серебрякова, который накануне потерял отца.
«Уходит отец — уходит детство. Скорбим.
Примите мои соболезнования. Держитесь. К такому никогда нельзя подготовиться.
Это страшно, когда тебя покидают близкие люди. Сил вам.
Так всегда больно их отпускать. Держитесь», — высказали свои слова соболезнования пользователи соцсетей.
На своей официальной странице в социальной сети Instagram спикер Законодательного собрания Приморья Александр Ролик также выразил свои слова соболезнования.
«Патриот нашей страны. Человек целеустремлённый, порядочный, отзывчивый и надёжный во всех отношениях. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — рассказал на своей официальной странице в соцсетях Александр Ролик.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Юрий Серебряков родился и всю жизнь прожил в Приморье. Помимо того, что он основал одну из крупнейших компаний в регионе, он также являлся депутатом Законодательного собрания региона.