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Posted 26 октября 2019, 02:46

Published 26 октября 2019, 02:46

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

свеча

Уходит детство: приморцы скорбят в связи со смертью основателя крупнейшей компании

26 октября 2019, 02:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi . свеча
На своей официальной странице в социальной сети Facebook бывший вице-губернатор Приморья Павел Серебряков рассказал о том, что ушёл из жизни его отец — Юрий Серебряков, который в своё время основал одну из крупнейших компаний в Приморье, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Основатель крупнейшей компании «Славда» Юрий Серебряков ушёл из жизни на 75-м году жизни. Его сын, экс-заместитель главы Приморья Павел Серебряков рассказал об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Другие пользователи соцсетей под постом высказали свои слова соболезнования. Кто-то знал Юрия Серебрякова лично, а некоторые решили поддержать Павла Серебрякова, который накануне потерял отца.

«Уходит отец — уходит детство. Скорбим.

Примите мои соболезнования. Держитесь. К такому никогда нельзя подготовиться.

Это страшно, когда тебя покидают близкие люди. Сил вам.

Так всегда больно их отпускать. Держитесь», — высказали свои слова соболезнования пользователи соцсетей.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram спикер Законодательного собрания Приморья Александр Ролик также выразил свои слова соболезнования.

«Патриот нашей страны. Человек целеустремлённый, порядочный, отзывчивый и надёжный во всех отношениях. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — рассказал на своей официальной странице в соцсетях Александр Ролик.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Юрий Серебряков родился и всю жизнь прожил в Приморье. Помимо того, что он основал одну из крупнейших компаний в регионе, он также являлся депутатом Законодательного собрания региона.

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#Новости#Общество#Владивосток
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