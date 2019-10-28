Деньги любят тишину: как осваиваются бюджетные средства в столице Хасанского района

Хороший масштаб вовлеченности в процесс освоения бюджетных средств на муниципальном заказе демонстрируют индивидуальные предприниматели Денис Бондарь и Сергей Щербина. Причем, первый из них появился на поле муниципального заказа после прихода к руководству администрацией Славянки Максима Бренчагова. И если в минувшем, 2018 году, ИП Бондарь Д. С. выиграл шесть контрактов на общую сумму около 4 миллионов рублей, то за 10 месяцев текущего года на его счету уже семь побед на конкурсах, суммарно более чем на 12 миллионов рублей. ИП Щербина С. В. выиграл конкурсов на 2,5 миллиона в прошлом году и 1,3 миллиона рублей в нынешнем.