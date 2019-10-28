Деньги любят тишину: как осваиваются бюджетные средства в столице Хасанского района

Posted 28 октября 2019, 04:37
Published 28 октября 2019, 04:37
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
При этом они обращают особое внимание на то, что бюджет этот — вполне добротный. В этом году, например, он составляет порядка 215 миллионов рублей.
Однако, если кто-то из жителей посёлка вдруг захочет ознакомиться с тем, как расходуется местный бюджет, сделать этого он не сможет. На официальном сайте администрации посёлка Славянка этих данных не найти. Желающих узнать сколько и на что тратит поселение под руководством Максима Бренчагова, встречает ошибка «раздел находится в разработке».
Последний раз данные о расходовании бюджетных средств публиковались в 2017 году. Как раз в этом году администрацию поселка возглавил Максим Бренчагов. После этого отчёты о расходовании бюджета перестали быть доступными для общественности и СМИ. Между тем размещение их в открытом доступе является требованием законодательства.
Впрочем, действующий глава поселения и ранее был замечен в своеобразном отношении к нормам закона. Во время избирательной кампании стало известно, что Максим Бренчагов, оказывается, был ранее судим за незаконное предпринимательство. В 2008 году предприятие, которое возглавлял Бренчагов, занималось сбором твердых бытовых отходов без оформления соответствующей лицензии.
Несмотря на отсутствие положенных по закону отчетов о расходовании бюджетных средств, в Интернете все-таки можно найти муниципальные контракты, заключенные администрацией Славянки.
И если внимательно их изучить, можно увидеть много интересного. Так из года в год муниципальные контракты выигрывают одни и те же компании. Сложно поверить в то, что других организаций в Славянке нет. Более вероятно, что контракты составляются таким образом, чтобы допущенными к торгам были только дружественные (или может быть аффилированные?) Максиму Бренчагову организации. Возможно, именно эти факты и объясняют нежелание администрации поселения публиковать отчеты о расходах.
Но и это не самое удивительное в бюджетном процессе Славянского городского поселения. Эти организации из года в год ремонтируют одни и те же улицы поселения. Если посмотреть на суммы в контрактах, то сложится ощущение, что дороги в Славянке должны быть уровнем не ниже трассы «Формулы-1». Тем более, учитывая суммарный объем затраченных средств в 200 млн. рублей за 2 года.
Это ООО «Энергия» и «Энергострой», ООО «Уссурийск — сантехмонтаж» (несмотря на название, зарегистрированное в посёлке Славянка) и «Дорремсервис» (как раз из Уссурийска), владивостокские ООО «ДВСК Гарант» и «Зодчий», а также местные индивидуальные предприниматели Денис Бондарь и Сергей Щербина.
Так в 2018 году ООО «Энергия» получило 5 контрактов на общую сумму почти 2 миллиона рублей и «Энергострой» один контракт без малого на миллион. Связывает эти фирмы один и тот же директор, Андрей Коб. А вот их учредителями выступают, соответственно, Николай Герасимов и Татьяна Архипова. И оба они хоть и в разное время руководили ООО «Энергосбыт».
Также успешно участвует в муниципальных конкурсах славянское ООО «Уссурийск-сантехмонтаж», компания давно известная в Хасанском районе. Учредителем этой фирмы выступал Константин Ким, до недавних пор возглавлявший администрацию поселка. А на счету указанной компании с одной лишь администрацией поселка за последних два года руководства Максима Бренчагова было заключено контрактов на сумму свыше 10 миллионов рублей.
Столь же успешной выглядит и ООО «Дорремсервис», подконтрольная господину Котикову из города Уссурийска, где тот несколько лет руководил муниципальным дорожным предприятием. А потом в мае 2017 учредил уже собственное ООО и уже через два месяца начал выигрывать конкурсные торги в Хасанском районе и отдельно взятом поселке Славянка — в общей сложности за последних два года на сумму порядка 10 миллионов рублей.
Но им всем далеко до ООО «ДВСК Гарант» и «Проектная компания «Зодчий», у которых соучредителем выступает один и тот же гражданин Кациев И. Т. Так ООО «ДВСК Гарант» в одной только администрации поселка Славянка получило контрактов на сумму свыше 90 миллионов рублей, а ПК «Зодчий» еще на 9 миллионов.
Хороший масштаб вовлеченности в процесс освоения бюджетных средств на муниципальном заказе демонстрируют индивидуальные предприниматели Денис Бондарь и Сергей Щербина. Причем, первый из них появился на поле муниципального заказа после прихода к руководству администрацией Славянки Максима Бренчагова. И если в минувшем, 2018 году, ИП Бондарь Д. С. выиграл шесть контрактов на общую сумму около 4 миллионов рублей, то за 10 месяцев текущего года на его счету уже семь побед на конкурсах, суммарно более чем на 12 миллионов рублей. ИП Щербина С. В. выиграл конкурсов на 2,5 миллиона в прошлом году и 1,3 миллиона рублей в нынешнем.
Примечательно, что ИП Бондарь Д. С. выигрывает муниципальный заказ в сфере благоустройства, ландшафтного дизайна, а также сбора и захоронения мусора — в сфере знакомой и близкой самому главе поселка Максиму Бренчагову, также занимавшемуся подобным бизнесом, пока его не привлекли за незаконное предпринимательство.
Неудивительно, что глава администрации Славянки, по мнению экспертов, является одним из скрытых противников реформы, предложенной губернатором Олегом Кожемяко и предполагающей укрупнение и централизацию муниципалитетов в Приморье. Ведь в этом случае поселковые власти не смогут самовольно и практически безотчетно распоряжаться бюджетными средствами.
При этом, по данным экспертов, сам глава поселения является далеко не самостоятельной фигурой в Славянском поселении. Главную скрипку на территории по-прежнему играет экс-глава района Сергей Овчинников, у которого Бренчагов в своё время работал заместителем. Более того, работу ряда вышеуказанных компаний эксперты связывают именно с тандемом Овчинников-Бренчагов, что также наталкивает на мысль об организованном характере раздачи государственных контрактов.
Но в любом случае реформа — вопрос завтрашнего дня. А разбираться с тем, что происходит с муниципальными заказами и расходованием бюджета в Славянке, нужно уже сегодня. На фоне объявленного губернатором Олегом Кожемяко курса на наведение порядка в крае, не исключено, что в администрацию Славянского городского поселения в скором времени придут с проверкой правоохранительные органы. И в этом случае не окажется ли Максим Бренчагов снова на скамье подсудимых?