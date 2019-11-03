С российской певицей произошёл казус на концерте во Владивостоке

Posted 3 ноября 2019, 15:15
Published 3 ноября 2019, 15:15
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
В воскресенье, 3 ноября, в столице Дальнего Востока выступила заслуженная артистка России Наташа Королёва. После выступления она поделилась своими впечатлениями от концерта в Приморье.
«Владивосток, как же было круто сегодня. Какой был приём, что даже туфли не выдержали. Туфли на выброс, всё», — размахивая порвавшейся обувью в камеру, сказала Королева.
Отметим, что в Приморье пройдёт ещё два концерта — в Уссурийске и Арсеньеве.