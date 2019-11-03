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Posted 3 ноября 2019, 15:15

Published 3 ноября 2019, 15:15

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

С российской певицей произошёл казус на концерте во Владивостоке

3 ноября 2019, 15:15
Во время концерта во Владивостоке у певицы Наташи Королёвой порвались туфли. Артистка выступала в Приморье, не жалея ни сил, ни обуви, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье, 3 ноября, в столице Дальнего Востока выступила заслуженная артистка России Наташа Королёва. После выступления она поделилась своими впечатлениями от концерта в Приморье.

«Владивосток, как же было круто сегодня. Какой был приём, что даже туфли не выдержали. Туфли на выброс, всё», — размахивая порвавшейся обувью в камеру, сказала Королева.

Отметим, что в Приморье пройдёт ещё два концерта — в Уссурийске и Арсеньеве.

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