В Приморском крае найдены тела двоих детей

Подробности трагичного инцидента корреспонденту агентства рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю. Тела двоих детей — семилетнего мальчика и трёхлетней девочки — были обнаружены в овраге с водой в селе Летно-Хвалынское.