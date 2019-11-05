В Приморском крае найдены тела двоих детей

Posted 5 ноября 2019, 01:04
Published 5 ноября 2019, 01:04
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Подробности трагичного инцидента корреспонденту агентства рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю. Тела двоих детей — семилетнего мальчика и трёхлетней девочки — были обнаружены в овраге с водой в селе Летно-Хвалынское.
Как сообщила старший помощник руководителя управления подполковник юстиции Аврора Римская, уголовное дело возбуждено по 109 статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи также озвучили предварительную причину смерти детей — утопление.
Место трагедии осмотрено, обстоятельства и детали гибели ребят только предстоит определить.