vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября 2019, 01:04

Published 5 ноября 2019, 01:04

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Следственный комитет

В Приморском крае найдены тела двоих детей

5 ноября 2019, 01:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Следственный комитет
Сюжет
Смерть
В Приморском крае под Спасском в канаве найдены тела двух маленьких детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подробности трагичного инцидента корреспонденту агентства рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю. Тела двоих детей — семилетнего мальчика и трёхлетней девочки — были обнаружены в овраге с водой в селе Летно-Хвалынское.

Как сообщила старший помощник руководителя управления подполковник юстиции Аврора Римская, уголовное дело возбуждено по 109 статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи также озвучили предварительную причину смерти детей — утопление.

Место трагедии осмотрено, обстоятельства и детали гибели ребят только предстоит определить.

Материалы по теме
Во Владивостоке в сгоревшем жилом доме обнаружили тело женщиныВода леденящая: в Приморье нашли тело рыбакаУ побережья Владивостока найдено тело молодого дайвера
#Новости#Смерть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика