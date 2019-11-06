На поиски рыбаков в Приморье прибыли сахалинские спасатели

По данным агентства Regnum, в край прибыли специалисты Сахалинского спасательного центра для того, чтобы попытаться найти рыбаков, от которых уже почти две недели нет никаких известий. Прибыли они на борту судна «Спасатель Кавдейкин». После того, как они прибыли в регион, они отправились на место, где специалисты МЧС России обнаружили перевёрнутую лодку.