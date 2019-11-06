На поиски рыбаков в Приморье прибыли сахалинские спасатели

Posted 6 ноября 2019, 10:43
Published 6 ноября 2019, 10:43
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным агентства Regnum, в край прибыли специалисты Сахалинского спасательного центра для того, чтобы попытаться найти рыбаков, от которых уже почти две недели нет никаких известий. Прибыли они на борту судна «Спасатель Кавдейкин». После того, как они прибыли в регион, они отправились на место, где специалисты МЧС России обнаружили перевёрнутую лодку.
Поиски рыбаков продолжаются. От представителей МЧС России по Приморскому краю пока не поступала информация о том, удалось ли прояснить ситуацию с рыбаками сахалинским спасателям.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что шесть мужчин 26 октября вышли в море, но домой не вернулись. Поиски рыбаков длятся больше недели. К ним привлечены 63 человека и девять единиц техники.
Обследовано более 1500 километров береговой черты и свыше 29 тысяч квадратных километров морской акватории. Однако пока спасателям удалось найти только перевёрнутую лодку, которая может быть связана с пропавшими рыбаками.